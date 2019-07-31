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Медики рассказали, что лимон влияет на работу печени

Медики рассказали, что лимон влияет на работу печени
12:39 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Неспроста лимоны стали основным способом избавления от различных недугов в народной медицине.

На работу печени и других органов благотворно влияет употребление лимонов и лимонного сока. К такому выводу пришли эксперты.

Экстракт лимона зачастую применяют при изготовлении различных лекарственных средств для повышения иммунитета и устранения заболеваний желудка и печени.

Лимон богат витаминами и минералами, которые способны восполнять иммунитет для повышения сопротивляемости к инфекциям. Этот фрукт выводит токсины и холестерин, а также ускоряет обменные процессы в печени.

Сок лимона заставляет печень вырабатывать ферменты, расщепляющие сложные белки. Лимон способен разжижать кровь, которую фильтрует печень. Если работа печени нарушена, происходит загустение крови и образуются тромбы.

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Специалисты рекомендуют употреблять лимон как можно чаще, использовать его в качестве ароматной приправы к мясу и рыбе, а мякоть и сок — как начинку для выпечки.

Утренний чай с лимоном рекомендуется заменить стаканом воды с лимоном. Это придаст бодрости всему организму и повысить расщепление жировых клеток.

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Здоровье, Фрукты, Печень, Лимон, Польза лимона, Советы медиков, Работа печени.
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