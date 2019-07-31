Эксперты назвали все полезные свойства огурцов

Новости шоу бизнеса: Огурцы не богаты минералами и витаминами, но приносят организму большую пользу.

Огурец, состоящий на 99% из воды, может заменить человеку жидкость. Оказалось, овощ обладает рядом других полезных свойств.

Продукт, отлично воспринимаемый внутренней средой, считается заменителем аспирина, поскольку способствуют щелочным реакциями, снижающим уровень кислотности.

Овощ хорошо утоляет голод. Если человек садится на диету из огурцов, то процесс под названием саркопень ослабевает. В результате можно затормозить процесс старения, сократить рискинсультов, сердечно-сосудистых заболеваний, остановить потерю мышечной массы и вернуть костям прочность.За счет наличия в составе антиоксидантов, флавинида, лингана, тритерпена, оказывается противовоспалительное действие.

Эксперты советуют не забывать про энергетическую ценность огурцов при составлении рациона. Продукт содержит всего 1% белков и жиров.