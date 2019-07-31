Скачать
Среда, 31.07.2019
НАПК распределило бюджетные средства на финансирование шести партий
НАПК распределило бюджетные средства на финансирование шести партий
Зеленский и Лукашенко договорились обменяться визитами
Зеленский и Лукашенко договорились обменяться визитами
Биатлон: Джима выступит на летнем чемпионате Украины
Биатлон: Джима выступит на летнем чемпионате Украины
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019
Объявлен состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2019

Эксперты назвали все полезные свойства огурцов

Эксперты назвали все полезные свойства огурцов
13:36 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Огурцы не богаты минералами и витаминами, но приносят организму большую пользу.

Огурец, состоящий на 99% из воды, может заменить человеку жидкость. Оказалось, овощ обладает рядом других полезных свойств.

Продукт, отлично воспринимаемый внутренней средой, считается заменителем аспирина, поскольку способствуют щелочным реакциями, снижающим уровень кислотности.

Овощ хорошо утоляет голод. Если человек садится на диету из огурцов, то процесс под названием саркопень ослабевает. В результате можно затормозить процесс старения, сократить рискинсультов, сердечно-сосудистых заболеваний, остановить потерю мышечной массы и вернуть костям прочность.За счет наличия в составе антиоксидантов, флавинида, лингана, тритерпена, оказывается противовоспалительное действие.

Стало известно, какие продукты выводят шлаки

Эксперты советуют не забывать про энергетическую ценность огурцов при составлении рациона. Продукт содержит всего 1% белков и жиров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Овощи, Огурец, Полезные свойства огурцов, Совет медиков, Утоление голода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
02 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
03 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
04 Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
05 Медики назвали снижающее кровяное давление ягоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Боевики пять раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Элизабет Олсен и Робби Арнетт обручились спустя 2 года отношений
Элизабет Олсен и Робби Арнетт обручились спустя 2 года отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь