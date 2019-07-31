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Специалисты рассказали о полезных свойствах хрена

Специалисты рассказали о полезных свойствах хрена
14:50 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Хрен может использоваться по-разному, в том числе как соус, гарнир или приправа.

Медики рассказали, какую пользу для здоровья представляет хрен. Регулярное наличие этого продукта в рационе имеет ряд преимуществ благодаря богатому составу корнеплода.

Преимуществом корнеплода является его низкая калорийность, а также он богат клетчаткой и белками. Кроме того, продукт содержит калий, магний, растительные соединения, фолиевую кислоту.

Имеющиеся в его составе глюкозинолаты и изотиоцианаты могут похвастаться противораковыми свойствами. Антиоксидант синигрин противостоит свободным радикалам.

Кому полезна красная смородина

Фермент пероксидаза хрена стимулирует противораковые соединения, помогая замедлить распространение злокачественных клеток при раке поджелудочной. При употреблении корнеплода можно побороть симптомы простуды или проблемы, возникающие с дыханием.

С осторожностью включать его в свой рацион стоит тем, кто имеет заболевания ЖКТ.

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Здоровье, Хрен, Советы медиков, Свойства хрена, Корень хрена.
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