Нехватка витамина D: эти симптомы могут говорить о его дефиците

А ведь нехватка этого витамина может привести к неприятным и серьезным последствиям. Так, каковы же симптомы? Давайте узнаем поподробнее.
Гипертония и повышенное давление.
Если вы молоды, живёте в благоприятных условиях и ведете здоровый образ жизни, но все равно страдаете от скачков давления и гипертонии — это повод насторожиться (особенно, если вы не имеете наследственной предрасположенности к этим заболеваниям). Повышенное давление может свидетельствовать о недостатке витамина D в организме.
Вы часто подхватываете вирусные заболевания.
Витамин D оказывает прямое влияние на наш иммунитет. Если нам не хватает его, иммунитет слабеет, и мы моментально цепляем каждый, пролетающий мимо нас, вирус. Значительная нехватка витамина D может привести к серьезным инфекциям и даже аутоиммунным заболеваниям.
Вы ощущаете себя столетним стариком (особенно, если приходится наклоняться за чем-нибудь).
Дефицит витамина D способствует развитию артрита. Не знаем, как вы, а мы-то теперь точно попытаемся внести в свой распорядок дня минуту-другую солнечных ванн.
Постоянный дефицит витамина D в детском и подростковом возрасте может вызывать болезни сердца.
Если у вас есть дети, младшие братья или сестры, то вам следует особенно следить и за их рационом. К сожалению, недостаток витамина D во время роста и развития организма может быть не заметен сразу, но, при этом, стать причиной развития болезней сердца в будущем.
Вы постоянно чувствуете себя выжатым, как лимон…
Постоянная усталость может свидетельствовать о многом. Если вы заметили, что все время чувствуете себя выбитым из сил (даже после хорошего отдыха), стоит сходить в аптеку и приобрести себе витаминный комплекс. Не забудьте только убедиться, что в его состав включен витамин D.
… И все равно не можете уснуть.
Казалось бы, что может быть хуже, чем постоянная усталость и сонливость?! Бессонница. Вроде бы и спать хочется, да только не спится. Если эта проблема вам знакома, попробуйте почаще бывать на солнце.
"Кости ломит".
Тяжело описать это чувство, если сам его не испытывал. Но, думается, если у вас действительно заболят кости, вы это ощущение ни с чем не перепутаете.
У вас очень сильно потеет голова.
В смысле ОЧЕНЬ сильно. Если вы хоть раз задумывались о том, чтобы использовать дезодорант как крем для лица и головы, обратите внимание на то, сколько витамина D вы потребляете.
Проблемы с пищеварением.
Заболел живот, а вы ничего вредного не ели? Сходите на пляж: возможно, солнце вам поможет.
И, да — нехватка витамина D может привести к смерти.
Это может показаться невероятным, но от дефицита витамина D действительно можно умереть. В истории медицины зафиксированы особенно запущенные случаи, когда длительный дефицит витамина D приводил к летальному исходу.
Как вы все знаете, витамины — это важная составляющая нашего рациона. Большую их часть мы получаем из пищи, а витамин D можно также получить путем обычных солнечных ванн. Если вы вдруг обнаружили у себя несколько признаков дефицита витамина D, не ждите серьезных последствий — посетите врача. Можно, конечно, просто принять курс мультивитаминного комплекса, но и перед этим лучше проконсультироваться у специалиста. Будьте здоровы и не забывайте хоть иногда бывать на солнце.