Нехватка витамина D: эти симптомы могут говорить о его дефиците

Новости шоу бизнеса: В напряженном графике некогда думать о том, достаточно ли витамина D мы получаем за день.

А ведь нехватка этого витамина может привести к неприятным и серьезным последствиям. Так, каковы же симптомы? Давайте узнаем поподробнее.

Гипертония и повышенное давление.

Если вы молоды, живёте в благоприятных условиях и ведете здоровый образ жизни, но все равно страдаете от скачков давления и гипертонии — это повод насторожиться (особенно, если вы не имеете наследственной предрасположенности к этим заболеваниям). Повышенное давление может свидетельствовать о недостатке витамина D в организме.

Вы часто подхватываете вирусные заболевания.

Витамин D оказывает прямое влияние на наш иммунитет. Если нам не хватает его, иммунитет слабеет, и мы моментально цепляем каждый, пролетающий мимо нас, вирус. Значительная нехватка витамина D может привести к серьезным инфекциям и даже аутоиммунным заболеваниям.

Вы ощущаете себя столетним стариком (особенно, если приходится наклоняться за чем-нибудь).

Дефицит витамина D способствует развитию артрита. Не знаем, как вы, а мы-то теперь точно попытаемся внести в свой распорядок дня минуту-другую солнечных ванн.

Постоянный дефицит витамина D в детском и подростковом возрасте может вызывать болезни сердца.

Если у вас есть дети, младшие братья или сестры, то вам следует особенно следить и за их рационом. К сожалению, недостаток витамина D во время роста и развития организма может быть не заметен сразу, но, при этом, стать причиной развития болезней сердца в будущем.

Вы постоянно чувствуете себя выжатым, как лимон…

Постоянная усталость может свидетельствовать о многом. Если вы заметили, что все время чувствуете себя выбитым из сил (даже после хорошего отдыха), стоит сходить в аптеку и приобрести себе витаминный комплекс. Не забудьте только убедиться, что в его состав включен витамин D.

… И все равно не можете уснуть.

Казалось бы, что может быть хуже, чем постоянная усталость и сонливость?! Бессонница. Вроде бы и спать хочется, да только не спится. Если эта проблема вам знакома, попробуйте почаще бывать на солнце.

"Кости ломит".

Тяжело описать это чувство, если сам его не испытывал. Но, думается, если у вас действительно заболят кости, вы это ощущение ни с чем не перепутаете.

У вас очень сильно потеет голова.

В смысле ОЧЕНЬ сильно. Если вы хоть раз задумывались о том, чтобы использовать дезодорант как крем для лица и головы, обратите внимание на то, сколько витамина D вы потребляете.

Проблемы с пищеварением.

Заболел живот, а вы ничего вредного не ели? Сходите на пляж: возможно, солнце вам поможет.

И, да — нехватка витамина D может привести к смерти.

Это может показаться невероятным, но от дефицита витамина D действительно можно умереть. В истории медицины зафиксированы особенно запущенные случаи, когда длительный дефицит витамина D приводил к летальному исходу.

Как вы все знаете, витамины — это важная составляющая нашего рациона. Большую их часть мы получаем из пищи, а витамин D можно также получить путем обычных солнечных ванн. Если вы вдруг обнаружили у себя несколько признаков дефицита витамина D, не ждите серьезных последствий — посетите врача. Можно, конечно, просто принять курс мультивитаминного комплекса, но и перед этим лучше проконсультироваться у специалиста. Будьте здоровы и не забывайте хоть иногда бывать на солнце.