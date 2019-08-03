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Стоит ли полностью отказываться от соли: мнение врачей

Стоит ли полностью отказываться от соли: мнение врачей
19:52 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Не стоит мучить себя питанием с низким содержанием соли, так как оно может и не понизить артериальное давление.

К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета.

Сегодня врачи рекомендуют взрослым людям не употреблять более 6 г соли ежедневно, однако ученые из Бостонского университета выяснили, что у соблюдающих эту рекомендацию часто обнаруживается более высокое артериальное давление, чем у тех, кто не ограничивает прием соли. По мнению ученых, рекомендация есть меньше соли выглядит слишком простой, и ее авторы игнорируют тот факт, что соль увеличивает уровень гормонов в организме, которые регулируют и снижают артериальное давление.

Некоторые люди с болезнями сердца стараются употреблять меньше соленых и переработанных продуктов питания, из-за чего их давление снижается. Однако они просто могут быть чувствительными к соли, что свидетельствует о больном сердце. У некоторых людей соль снижает артериальное давление, однако эксперты утверждают, что калий, который содержится в бананах и картофеле, также выполняет эту задачу наряду с магнием и кальцием. Нормальные уровни этих химических веществ в организме могут объяснить, почему у людей, активно налегающих на солёные продукты, отмечается низкое артериальное давление.

Чеснок: чем вреден и кому нельзя

Свои выводы исследователи сделали на основе наблюдений за 2 632 мужчинами и женщинами в возрасте от 30 до 64 лет. Все они на момент начала наблюдения имели нормальное артериальное давление. Через 16 лет выяснилось, что люди, употреблявшие менее 6 грамм соли, обладали более высоким давлением. А те, кто ел большее количество соли, имели низкое давление.

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Здоровье, Соль, Польза.
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