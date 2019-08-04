Откуда появляется желание напиться: ответ ученых

Новости шоу бизнеса: Чаще всего желание напиться связано у людей с радостными событиями.

Почему люди не просто пью, а пьют много, причем вполне сознательно хотят напиться до такого состояния? Ответ на этот вопрос дали ученые из Австралии и США, которые провели совместное исследование и поделились его результатами в журнале Clinical & Experimental Research.

Парадокс, но исследователи констатировали, что чаще всего желание напиться вызывают у людей радостные события. Учеными были проанализированы сотни постов в Twitter, авторы которых выражали желание "напиться и забыться".

Специалисты пришли к выводу, что во многих случаях стремление "напиться до потери сознания" вызывается стрессом, праздниками, рабочими достижениями и спортивными победами. То есть большинство причин являются радостными.

Ученые отмечают, что только небольшая часть людей, которые заявляют о своих планах принять много алкоголя, отказываются от них, признав, что они погорячились.

Очень многие действительно воплощают свои намерения и сообщают об этом на следующий день в соцсетях, что не помнят многих событий, случившихся накануне во время гулянки.