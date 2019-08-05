Медики рассказали, как аромат этого растения помогает избавиться от бессонницы

Новости шоу бизнеса: Простым и доступным средством при данной проблеме является аромат лаванды, способствующий крепкому сну.

Специалисты рассказали, как можно безопасно для здоровья избавиться от бессонницы.

Известно, что из-за бессонницы страдает каждый третий житель. В связи с этим многие пытаются нормализовать сон, принимая дорогостоящие препараты, иногда имеющие противопоказания. Врачи давно доказали, нарушение режима сна может спровоцировать многие болезни, в том числе и такие серьёзные, как нарушение сердечно-сосудистой системы, ожирение, диабет и даже преждевременная смерть.

Пытаясь найти действенный метод борьбы с недугом, ученые провели исследование, в котором приняли участие добровольцы. Они на протяжении месяца жили в помещениях, в которых располагались цветки лаванды. В итоге удалось зафиксировать положительный эффект от действия растения.

Научные работники отмечают, использовать живые растения не обязательно, нужно всего лишь капнуть 2-3 капли экстракта на постель, что сразу же успокоит мозг, замедлив мыслительный процесс, являющийся одной из причин беспокойного сна. Также аромат снимает нервное напряжение и нормализует кровяное давление. При желании можно делать расслабляющую ванну, добавляя жидкость с запахом цветка в воду.