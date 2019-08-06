Продукты, которые помогают сжигать жиры и регулируют обмен веществ Огромное количество всевозможных диет предлагают нам способы борьбы с избыточным весом, требующие недюжинной силы воли и грозящие опустошением кредитной карточки и кошелька. Существует ли панацея, дарующая стройность без суровых жертвоприношений? К сожалению, знаменитое изречение "красота требует жертв" пока еще никто не отменял, и без достаточной физической нагрузки похудеть безопасно и эффективно не удастся. Однако наука не стоит на месте, и ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Одним из таких способов похудения является употребление в пищу продуктов — сжигателей жира.