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Продукты, которые помогают избавится от прыщей

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Продукты, которые помогают избавится от прыщей
12:55 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Во избежание походов к косметологу эксперты советуют включить в свой рацион несколько продуктов. По их словам, для здоровой кожи необходимо употреблять чистую воду, оливковое масло, зелёный чай, орехи, пшеницу, а также мясо и рыбу.

  • 1

    Вода участвует в регенерации клеток и сохраняет здоровый вид организма. Для наилучшего эффекта стоит употреблять 8 стаканов чистой жидкости в день, без замены на морсы, компоты и газировку.

  • 2

    Оливковое масло является натуральным источником ценных жирных кислот. Данное средство отлично справляется с высыпаниями, даря красивый результат.

  • 3

    Зеленый чай содержит в составе катехин, оказывающий противовоспалительное действие.

  • 4

    Пшеница и орешки хранят большое количество селена, помогающего в восстановлении клеток и способствующего их очищению. Омега-3 масла увлажняют кожу, даруя гладкость и бархатистость. Мясо и рыба богаты белками, препятствующими появлению воспалений.

    Данные продукты помогут укрепить здоровье всего тела, а это положительно скажется на состоянии кожи.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Советы медиков.
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