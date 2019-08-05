Продукты, которые помогают избавится от прыщей

Вода участвует в регенерации клеток и сохраняет здоровый вид организма. Для наилучшего эффекта стоит употреблять 8 стаканов чистой жидкости в день, без замены на морсы, компоты и газировку.

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Пшеница и орешки хранят большое количество селена, помогающего в восстановлении клеток и способствующего их очищению. Омега-3 масла увлажняют кожу, даруя гладкость и бархатистость. Мясо и рыба богаты белками, препятствующими появлению воспалений.

Данные продукты помогут укрепить здоровье всего тела, а это положительно скажется на состоянии кожи.