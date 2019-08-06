Эксперты назвали семь худших вариантов ночного перекуса

1 Жареные продукты Жареное явно будет не лучшим вариантом ночного перекуса. Как правило, такие блюда или приготовлены на раскаленном жиру, или очень крахмалистые, или белковые. Кстати, последний вариант еще не самый худший. Однако если мясо или яйца приготовлены на масле, то это канцерогены, которые могут довести до проблем со здоровьем. Жареного чаще всего хочется из-за того, что человек плохо питался днем, ничего полезного не ел. Поэтому организм требует чего-то вредного. Исправить ситуацию можно только рациональным питанием: правильно питаться в течение дня и вредного ночного перекуса хотеться не будет.

2 Молочная каша Сладкая каша — тоже наихудший вариант ночного перекуса. Рисовая, овсяная, гречневая — возможно, это не плохие блюда, но точно не в качестве ночного перекуса. Ведь в них добавляют сахар, который на ночь точно будет вреден. Сладкого хочется по той причине, что организму не хватает энергии. Иными словами, человек снова не правильно питается в течение дня. А возможно, причина в метаболическом дисбалансе. В решении этой проблемы может помочь только эндокринолог. если хочется сладкого, то в качестве ночного перекуса лучше использовать фрукты. Идеальными будут апельсины, мандарины или киви. В них есть клетчатка и фруктоза. А вот крахмалистых фруктов, например, бананов лучше не есть.

3 Острое Такой ночной перекус может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Острые приправы и специи, которые добавляют в разные блюда, могут разжигать пищеварительный огонь. Из-за этого желудок будет работать всю ночь, что точно приведет к ухудшению его состояния. Острого чаще всего хочется из-за нехватки определенных ферментов для полноценного пищеварения. Поэтому такое желание может быть поводом для походов к гастроэнтерологу. Иногда врачи выясняют, что причиной желания съесть острое является заражение гельминтами. Но в качестве ночного перекуса острое употреблять ни в коем случае нельзя.

4 Шоколад если хочется съесть как ночной перекус шоколад, то это может быть просто желанием получить приятные эмоции. Как известно, эмоциональная стабильность ближе к вечеру снижается, поэтому ему требуется подзарядка. Шоколад может казаться безобидным. Но лучше все-таки не использовать такой ночной перекус. Получить радость можно совершенно иными способами. Например, заняться любовью, выполнить пробежку, сделать массаж или посмотреть интересный фильм.

5 Мясо Мы уже упоминали, что белковые продукты являются не самым плохим вариантом ночного перекуса. Однако мясной белок крайне долго усваивается. Для этого требуется до шести часов. Поэтому ночной перекус в виде котлеты или куска колбасы — наихудший вариант. Мясо можно есть до 20:00, не позже. Мяса хочется, как правило, по причине нерационального питания. Также может быть нарушен холестериновый обмен, наблюдаться недостаток железа. Разумеется, врачи не советуют совсем исключать мясо из рациона, но есть его можно не меньше, чем за пять-шесть часов до сна.

6 Бобовые продукты Очень полезны бобовые продукты, но только в течение дня. В них много клетчатки, витаминов и микроэлементов. Однако в качестве ночного перекуса они могут привести к вздутию и усилению пищеварения. Иными словами, пищеварительный тракт будет вынужден работать всю ночь, если хочется бобовых, то речь идет о дефиците каких-то веществ, к примеру, белка, которого в таком блюде очень много. Лучше вместо этого выбрать более легкие продукты — йогурт или кефир.