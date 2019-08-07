ТОП-7 признаков, которые говорят о проблемах с щитовидной железой

Когнитивная слабость. Сбой в нормальных функциях щитовидки часто провоцирует появление признаков, говорящих об ухудшении работы мозга – человек становится рассеянным, качество его умственной работы падает, становится труднее соображать.

Изменения в сердцебиении. При нарушениях в щитовидке люди могут заметить, что частота их сердечных сокращений уменьшается, или, наоборот, сердце начинает сокращаться гораздо интенсивнее.

Резкое изменение веса. Ощутимый прирост веса или его потеря за непродолжительное время может говорить о повышенном или же недостаточном уровне гормонов щитовидной железы.

Ухудшение кожи и ногтей. Сильно выраженная сухость кожи и ее зуд нередко оказываются «говорящим» признаком дисфункции щитовидной железой. В свою очередь ногти могут становиться ломкими, также на них возникают объемные продольные полосы.

Боль. Необъяснимые боли в теле могут быть связаны с гипотиреозом.

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Озноб и жар. Повышенная зябкость или же гиперчувствительность к теплу вплоть до отвращения также могут указывать на заболевания щитовидной железы, которые «ломают» в организме механизм регуляции температуры тела.

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ (метаболизм), температуру и пульс. Если ее работа нарушена, это может грозить серьезными последствиями для наших органов, включая печень, кишечник, почки, репродуктивную систему, сердце и даже мозг.