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ТОП-7 признаков, которые говорят о проблемах с щитовидной железой

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ТОП-7 признаков, которые говорят о проблемах с щитовидной железой
12:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Упадок сил, повышенная усталость и раздражительность, сухость кожи, боли в теле – существует ряд признаков, которые могут говорит о том, что с вашей щитовидной железой не все в порядке.

  • 1

    Потеря энергии. Болезни щитовидной железы влияют на уровень энергии и настроения. При гипотиреозе ощущаются упадок сил, хроническая усталость, вялость, заторможенность.

  • 2

    Когнитивная слабость. Сбой в нормальных функциях щитовидки часто провоцирует появление признаков, говорящих об ухудшении работы мозга – человек становится рассеянным, качество его умственной работы падает, становится труднее соображать.

  • 3

    Изменения в сердцебиении. При нарушениях в щитовидке люди могут заметить, что частота их сердечных сокращений уменьшается, или, наоборот, сердце начинает сокращаться гораздо интенсивнее.

  • 4

    Резкое изменение веса. Ощутимый прирост веса или его потеря за непродолжительное время может говорить о повышенном или же недостаточном уровне гормонов щитовидной железы.

  • 5

    Ухудшение кожи и ногтей. Сильно выраженная сухость кожи и ее зуд нередко оказываются «говорящим» признаком дисфункции щитовидной железой. В свою очередь ногти могут становиться ломкими, также на них возникают объемные продольные полосы.

  • 6

    Боль. Необъяснимые боли в теле могут быть связаны с гипотиреозом.

  • 7

    Озноб и жар. Повышенная зябкость или же гиперчувствительность к теплу вплоть до отвращения также могут указывать на заболевания щитовидной железы, которые «ломают» в организме механизм регуляции температуры тела.

    Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые регулируют обмен веществ (метаболизм), температуру и пульс. Если ее работа нарушена, это может грозить серьезными последствиями для наших органов, включая печень, кишечник, почки, репродуктивную систему, сердце и даже мозг.

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