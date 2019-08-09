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Спасение от болезни Альцгеймера: популярная специя для улучшения памяти

Спасение от болезни Альцгеймера: популярная специя для улучшения памяти
21:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эта популярная приправа может улучшить память.

Его добавляют в мясные блюда, выпечку, а так же используют в аромалампах. Столетия назад Шекспир написал: «Розмарин – для хорошей памяти: чтоб молиться, любить и помнить».

Уже тогда люди знали о целебных свойствах этого растения. Современные ученые подтверждают, что розмарин обладает уникальными целебными свойствами в борьбе со старческим слабоумием и болезнью Альцгеймера.

Группа ученых во главе с Марком Моссом изучала влияние аромата эфирного масла розмарина на мозг человека. То, что они обнаружили – просто потрясающе.

Ученые установили взаимосвязь между вдыханием аромата этого растения и улучшением когнитивной функции мозга, особенно восстановлением памяти. Просто вдыхая запах эфирных масел розмарина, группа тестируемых показала улучшение результатов в разнообразных тестах на память и визуализацию.

Другое исследование показало, что люди, страдающие от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера, почувствовали существенное улучшение состояния от ароматерапии розмарином.

«Все пациенты показали улучшенные результаты обследования после ароматерапии, в частности, больные Альцгеймером», — говорит один из ученых.

Названо средство, которое стимулирует работу мозга пожилых людей

Оба исследования доказывают, что есть большая надежда на лечение старческого слабоумия и болезни Альцгеймера натуральным способом. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете, что немного «тормозите», просто глубоко вдохните этот чудесный аромат, и ваши мысли немедленно прояснятся.

Кроме того, розмарин обладает антисептическими, дезинфицирующими, противовоспалительными и даже противораковыми свойствами. Несколько капель розмаринового масла могут снять боль, улучшить кровообращение. Отвары из веток растения укрепляют волосы и улучшают их рост. Чай из розмарина повышает иммунитет и обладает противовоспалительным эффектом.

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Советы, Память, Болезнь Альцгеймера, Приправа, Розмарин, Специя.
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