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Названо 6 низкокалорийных сладостей

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Названо 6 низкокалорийных сладостей
11:57 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти десерты подойдут даже худеющим.

  • 1

    Из-за наличия пектинов и желатина мармелад не только вкусный, но и полезный. При выборе данного продукта стоит уделить внимание его составу.

  • 2

    Следующая полезная сладость – это мороженое, так как в нем имеется большое количество кальция, необходимого для зубов и ногтей. Конечно, злоупотреблять лакомством не рекомендуется. Для тех кто худеет, его можно есть два раза в неделю, небольшими порциями.

  • 3

    Альтернативным десертом для худеющих станет замороженный йогурт, в который можно добавить фрукты, ягоды и орехи. Большую пользу организму окажет употребление творога. Маложирный молочный продукт с ложкой меда и кусочками банана послужит отличным питательны десертом. 

  • 4

    Темный шоколад – спасительный вариант для сладкоежек. В отличии от молочного, в нем не так много сахара и он богат антиоксидантами. Также известно, что этот продукт хорошего качества полезен для зубов. Горький шоколад препятствует образованию налета.

  • 5

    Сухофрукты считаются природной сладостью, которая очень питательна и не содержит много калорий. Если сильно хочется сладкого, то стоит обратить внимание на кусочки сушеного ананаса, изюма или абрикос. 

  • 6

    И еще стоит вспомнить в этом списке пастилу, в состав которой входят яблоки и яичный белок. Если выбирать ее с сахарозаменителем, то можно быть спокойным за фигуру.

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Все по теме:

Медики, Мороженое, Сухофрукты, Мармелад, Темный шоколад, Замороженный йогурт, Совет медиков, Пастилу.
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