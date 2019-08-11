Берите на заметку: продукты, которые должны быть на кухне

1 Мед. Он укрепляет иммунитет и является лучшим источником энергии. Если на кухне есть мед, можно забыть о сахаре!

2 Бананы. В них много калия, который помогает мышцам оставаться сильными. Кроме того, банан благотворно влияет на сердце и снижает риск возникновения инсультов.

3 Геркулес. Очищает сосуды и лечит заболевания желудка и кишечника. При этом геркулес содержит полезные медленные углеводы, благодаря которым можно долго чувствовать сытость.

4 Шпинат. В нем много белка, а также есть витамины А, С и К, антиоксиданты и железо, которое поможет увеличить мышечную массу.

5 Оливковое масло. В нем содержится большое количество витамина Е, который участвует в процессе усвоения витаминов А и К. Это масло способствует омоложению организма и снижает уровень холестерина.

6 Яблоки. В них находится больше витамина С, чем в апельсинах. Кроме того, этот фрукт замедляет рост раковых клеток и улучшает работу легких, сердца и пищеварительного тракта.

7 Йогурт. В нем содержится большое количество кальция и пробиотиков, которые повышают иммунитет и улучшают пищеварение. При этом йогурт — отличный способ перекусить в разгар рабочего дня.

8 Лосось. В нем есть большое количество жиров омега-3, которые помогают снизить уровень холестерина и защищают от рака. Кроме того, лосось улучшает состояние волос и способен побороть депрессию.

9 Морковка. Содержит большое количество бета-каротина, который улучшает зрение и снижает риск онкологических заболеваний. Чтобы морковка лучше усваивалась, ешьте ее со сметаной или подсолнечным маслом.