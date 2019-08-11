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Берите на заметку: продукты, которые должны быть на кухне
Берите на заметку: продукты, которые должны быть на кухне

Берите на заметку: продукты, которые должны быть на кухне

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Берите на заметку: продукты, которые должны быть на кухне
02:58 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Хотите быть стройными и здоровыми? Тогда возьмите на заметку десятку продуктов, которые всегда должны находиться в вашем холодильнике.

  • 1

    Мед. Он укрепляет иммунитет и является лучшим источником энергии. Если на кухне есть мед, можно забыть о сахаре!

  • 2

    Бананы. В них много калия, который помогает мышцам оставаться сильными. Кроме того, банан благотворно влияет на сердце и снижает риск возникновения инсультов.

  • 3

    Геркулес. Очищает сосуды и лечит заболевания желудка и кишечника. При этом геркулес содержит полезные медленные углеводы, благодаря которым можно долго чувствовать сытость.

  • 4

    Шпинат. В нем много белка, а также есть витамины А, С и К, антиоксиданты и железо, которое поможет увеличить мышечную массу.

  • 5

    Оливковое масло. В нем содержится большое количество витамина Е, который участвует в процессе усвоения витаминов А и К. Это масло способствует омоложению организма и снижает уровень холестерина.

  • 6

    Яблоки. В них находится больше витамина С, чем в апельсинах. Кроме того, этот фрукт замедляет рост раковых клеток и улучшает работу легких, сердца и пищеварительного тракта.

  • 7

    Йогурт. В нем содержится большое количество кальция и пробиотиков, которые повышают иммунитет и улучшают пищеварение. При этом йогурт — отличный способ перекусить в разгар рабочего дня.

  • 8

    Лосось. В нем есть большое количество жиров омега-3, которые помогают снизить уровень холестерина и защищают от рака. Кроме того, лосось улучшает состояние волос и способен побороть депрессию.

  • 9

    Морковка. Содержит большое количество бета-каротина, который улучшает зрение и снижает риск онкологических заболеваний. Чтобы морковка лучше усваивалась, ешьте ее со сметаной или подсолнечным маслом.

  • 10

    Черника. Эта ягода замедляет процессы старения в организме и улучшает зрение. Кроме того, черника способна предотвратить забывчивость и рассеянность.

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Шпинат, Советы, Мед, Продукты, Еда, Яблоки, Оливковое масло, Бананы, Черника, Йогурт, Морковь, Лосось, Каша.
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