Как отрастить здоровые и длинные волосы: советы трихологов

Новости шоу бизнеса:Трихологи поделились секретом красивых волос.

Можно ли мыть голову каждый день, как определить свой тип волос и как на здоровье шевелюры влияет красное вино.

Сезон шапок можно считать закрытым, а волосы не в том состоянии, чтобы ими хвастаться? Трихолог и косметолог Татьяна Мельничук дала 23 простые рекомендации, следуя которым любая девушка сможет преобразить свои волосы.

1. Как линяют животные, так «линяем» и мы – весной и осенью. От сезонного выпадения никуда не деться. Не паникуйте! Минус 60 волос в день при средней густоте – это нормально.

2. Тугой хвост и наращивание могут проредить шевелюру на 30%. Под сальной железой у нас находится мышца, приподнимающая волосы. Под ней – стволовые клетки, они же будущие волосяные фолликулы. Жесткая тугая резинка или вес приклеенных волос держат эту мышцу в постоянном гипертонусе. От этого страдает зона со стволовыми клетками. «Парк волос», конечно, обновится, но не в том составе, который был до наращивания. Снимая искусственные пряди, делайте перерыв на 3-4 месяца, чтобы восстановить прежнюю густоту.

3. Это правило касается и ресниц. Снимая ресницы, повремените с наращиванием. Ресницы восстанавливаются быстрее и легче, чем волосы. Уже через 2-3 месяца вы получите обновленную ресничную кромку.

4. Стресс – одна из главных причин аномального выпадения. Волосы реагируют на адреналин. Через 2-3 месяца после стрессовой ситуации ждите внеплановую «линьку». Хотите иметь красивые локоны, избегайте эмоциональных бурь! Если это возможно, конечно.

5. Решение исключить из рациона белок приведет к ломкости и поредению. Волос на 80% состоит из белка: кератиноциды, фибробласты, трихоциды – это белковые клетки. Для нормального их построения необходимы белки и аминокислоты – «кирпичи» и «раствор», из которых строится волос.

6. Массаж шеи – отличное средство борьбы с выпадением. Не удивляйтесь, если трихолог назначит вам его в качестве одного из средств терапии. Спазм шейных сосудов вполне может быть той самой причиной патологической «линьки». Хорошее кровоснабжение кожи – залог бесперебойного и достаточного питания волосяных фолликулов. Go в душ Шарко!

7. С кем вы спите – волосам неважно. В отличие от того, сколько вы спите! Чем дольше врем сна, тем больше блеска в волосах. Чем меньше время сна, тем тусклее ваши пряди.

8. Лучшая прическа для сна при хорошей длине – свободная коса-колосок. Отсутствие натяжения означает отсутствие спазма сосудов. Такая прическа поможет сформироваться новым фолликулам и не будет мешать спать тем, кто рядом.

9. Не бойтесь расчесываться! Когда наступает естественная фаза выпадения волос (а длится она 5-6 недель), многие совершают ошибку и стараются реже пользоваться расческой, чтобы волос выпадало как можно меньше. Дело в том, что отживший свое, практически мертвый волос, может долго держаться в волосяной лунке. А его уже подпирает новый, здоровый волосок. Расчесывайтесь, обновляйте «парк» волос!

10. 50 % кожного сала на поверхности всего нашего тела вырабатывает именно кожа головы! Эксфолиация этой области хотя бы 1 раз в неделю – полезный и необходимый ритуал. Но используйте правильные экфолианты. Соляные скрабы – это вообще табу. Они не только царапают кожу, но и тянут воду из эпидермиса. Для волосистой части головы лучшим вариантом станут химические пиллинги на основе гликолевой кислоты – она легко растворяет сальные пробки. В трихологических линиях можно подобрать пилинг именно для своего типа кожи: салициловый, глиняный или гликолевый.

11. Как самостоятельно определить тип кожи головы без трихоскопа? Задайте себе вопрос: как часто приходится мыть голову?

* ежедневно – жирный тип.

* 1 раз в 5-7 дней – сухой тип.

* 1 раз в 2-3 дня – комбинированный тип (абсолютная норма).

12. Жирные корни и сухие кончики – жалоба 60% девушек, обращающихся к трихологу. Почему так? Виной всему неправильный шампунь. Среднестатистическая девушка, не учитывая проблем кожи головы, подбирает шампунь не для кожи, а для стержня волоса (как правило, в супермаркете): чтобы увлажнял, склеивал секущиеся кончики, дарил гладкость. Такой шапмунь содержит избыток силиконов, масла и кондиционирующие вещества для разглаживания стержня. Его pH, обычно, выше pH кожи головы, поэтому он не в состоянии качественно очистить ее от кожного сала, пыли и роговых чешуек. Корни становятся все жирнее, но ствол по-прежнему не получает достаточного увлажнения. Идеально подобранный шампунь быстро решит эту проблему.

13. Все, что нужно требовать от шампуня – это качественное очищение. Он предназначен именно для этого. Сульфаты и парабены – два главных очищающих компонента в шампуне. Именно они избавляют кожу от жира. Но сульфаты и парабены бывают разного качества: бюджетные продукты нефтепереработки (как в средствах масс-маркета) или дорогостоящие в производстве вытяжки из растительных экстрактов, например, из кокосового ореха. Стоимость этих ингредиентов отражается на цене. Прописная истина: за качество приходится платить.

14. Жирная кожа головы имеет pH 7.0-7.2, ее хорошо очищает слабокислый шампунь с pH 3,2-3,5. Если кожа головы сухая – ее pH 2,3, очистить и привести ее кислотность в норму поможет шампунь с кислотностью 6.0 (такой pH у детских шампуней «без слез», а еще у оболочки глаза, поэтому они и не «щиплют глазки»).

15. Мойте голову по мере загрязнения, даже если это приходится делать два раза в день. Возле каждого волосяного фолликула расположена сальная железа, которая продуцирует кожное сало. У кого-то она всего одна, у кого-то две, а у кого-то шесть! Это генетика.

16. Если кожа головы нуждается в слишком частом мытье, купите два шампуня – глубокоочищающий и нейтральный. И чередуйте их. pH нейтрального всегда будет в пределах 5.0 -5,5 (на флаконе обычно есть пометка «для ежедневного мытья»). Тогда эпидермис волосистой части не будет пересушен и перестанет компенсировать недостаток влаги кожным салом.

17. Кондиционер и масло, втертые в корни волос, не увлажнят сухую кожу. Необходимо увлажнить «скальп»? Обратитесь к трихологическим уходовым линейкам. В них вы найдете увлажняющие сыворотки и лосьоны на основе гиалуроновой кислоты. Их текстуры и составы легко проникают в кожу, не ложатся окклюзивной пленкой и не провоцируют повышение сальности.

18. Внимание! Тип кожи головы на протяжении жизни может измениться! Сегодня вы моете голову каждый день, и ваши четыре (или все шесть) сальных желез работают на полную мощность, а завтра вы переехали в другую страну, где климат, состав, кислотность воды, а также изменение диеты сбавляют темпы выработки кожного сала. И вот вы уже моете голову раз в три дня! Или наступила беременность, и повысился эстроген. И (бинго!) вы счастливая обладательница нормального типа кожи головы. Подбирайте шампунь, ориентируясь только на текущее состояние волос. Не руководствуйтесь силой привычки.

19. После бассейна и спортазала мойте голову шампунем! Используйте нейтральный pH 5.0-5.5. Он очистит кожу от солей, которые выработались с потом во время тренировки, приведет кислотность головы в норму после хлора из бассейна.

20. Здоровый объем и платиновый блонд – задача трудновыполнимая, но вполне реальная. Несмотря на то, что осветление разрушает кутикулярный слой и волосы не просто выпадают, но и ломаются в стержне, с помощью интенсивного домашнего ухода и салонных процедур с этим можно успешно бороться. Задача номер один для окрашенных блондинок – увлажнение. Обязательный ритуал: кондиционер, маска, масло, ежедневный спрей-сыворотка для увлажнения в течение дня. А «тяжелая артилерия» в виде курса салонного увлажнения поможет не только сохранить длину и густоту, но и сделать блонд по-настоящему роскошным.

21. Не лишним будет напомнить, что кондиционеры, маски и масла наносятся только на стержень и кончики.

22. Кератин-ламинирование не лечит волосы. В его составе тяжелые силиконы, которые горячим «утюжком» просто запаивают кутикулу на определенное время, например, на два месяца. Спустя два месяца силикон покидает волос вместе с чешуйками кутикулярного слоя, и вы заметите, что состояние локонов стало намного хуже, чем до ламинирования. Альтернатива горячему ламинированию – процедуры с коктейлями из гиалуроновой кислоты, пептидов, керамидов и минералов. Этот увлажняющий микс внедряется в волосы с помощью специального ультразвукового гаджета, не разрушая кутикулу. Подобная процедура работает на перспективу, а не только на два месяца.

23. Бокал хорошего красного вина вечером способен немного простимулировать рост волос. Красное вино содержит растительные эстрогены и стимулирует наши фибробласты к здоровому делению. А фибробласты вырабатываю коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Здоровая, увлажненная кожа головы – здоровые волосы. Если, конечно, вы ограничились только одним бокалом.