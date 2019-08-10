Скачать
Суббота, 10.08.2019
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию
Скандал с Канье Уэстом помог Тейлор Свифт побороть депрессию

Как отрастить здоровые и длинные волосы: советы трихологов

Как отрастить здоровые и длинные волосы: советы трихологов
19:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Трихологи поделились секретом красивых волос.

Можно ли мыть голову каждый день, как определить свой тип волос и как на здоровье шевелюры влияет красное вино.

Сезон шапок можно считать закрытым, а волосы не в том состоянии, чтобы ими хвастаться? Трихолог и косметолог Татьяна Мельничук дала 23 простые рекомендации, следуя которым любая девушка сможет преобразить свои волосы.

1. Как линяют животные, так «линяем» и мы – весной и осенью. От сезонного выпадения никуда не деться. Не паникуйте! Минус 60 волос в день при средней густоте – это нормально.

2. Тугой хвост и наращивание могут проредить шевелюру на 30%. Под сальной железой у нас находится мышца, приподнимающая волосы. Под ней – стволовые клетки, они же будущие волосяные фолликулы. Жесткая тугая резинка или вес приклеенных волос держат эту мышцу в постоянном гипертонусе. От этого страдает зона со стволовыми клетками. «Парк волос», конечно, обновится, но не в том составе, который был до наращивания. Снимая искусственные пряди, делайте перерыв на 3-4 месяца, чтобы восстановить прежнюю густоту.

3. Это правило касается и ресниц. Снимая ресницы, повремените с наращиванием. Ресницы восстанавливаются быстрее и легче, чем волосы. Уже через 2-3 месяца вы получите обновленную ресничную кромку.

ТОП-7 "врагов" волос, которые забирают у них жизненную силу
ТОП-7 "врагов" волос, которые забирают у них жизненную силуЧитать полностью

4. Стресс – одна из главных причин аномального выпадения. Волосы реагируют на адреналин. Через 2-3 месяца после стрессовой ситуации ждите внеплановую «линьку». Хотите иметь красивые локоны, избегайте эмоциональных бурь! Если это возможно, конечно.

5. Решение исключить из рациона белок приведет к ломкости и поредению. Волос на 80% состоит из белка: кератиноциды, фибробласты, трихоциды – это белковые клетки. Для нормального их построения необходимы белки и аминокислоты – «кирпичи» и «раствор», из которых строится волос.

6. Массаж шеи – отличное средство борьбы с выпадением. Не удивляйтесь, если трихолог назначит вам его в качестве одного из средств терапии. Спазм шейных сосудов вполне может быть той самой причиной патологической «линьки». Хорошее кровоснабжение кожи – залог бесперебойного и достаточного питания волосяных фолликулов. Go в душ Шарко!

7. С кем вы спите – волосам неважно. В отличие от того, сколько вы спите! Чем дольше врем сна, тем больше блеска в волосах. Чем меньше время сна, тем тусклее ваши пряди.

8. Лучшая прическа для сна при хорошей длине – свободная коса-колосок. Отсутствие натяжения означает отсутствие спазма сосудов. Такая прическа поможет сформироваться новым фолликулам и не будет мешать спать тем, кто рядом.

9. Не бойтесь расчесываться! Когда наступает естественная фаза выпадения волос (а длится она 5-6 недель), многие совершают ошибку и стараются реже пользоваться расческой, чтобы волос выпадало как можно меньше. Дело в том, что отживший свое, практически мертвый волос, может долго держаться в волосяной лунке. А его уже подпирает новый, здоровый волосок. Расчесывайтесь, обновляйте «парк» волос!

10. 50 % кожного сала на поверхности всего нашего тела вырабатывает именно кожа головы! Эксфолиация этой области хотя бы 1 раз в неделю – полезный и необходимый ритуал. Но используйте правильные экфолианты. Соляные скрабы – это вообще табу. Они не только царапают кожу, но и тянут воду из эпидермиса. Для волосистой части головы лучшим вариантом станут химические пиллинги на основе гликолевой кислоты – она легко растворяет сальные пробки. В трихологических линиях можно подобрать пилинг именно для своего типа кожи: салициловый, глиняный или гликолевый.

11. Как самостоятельно определить тип кожи головы без трихоскопа? Задайте себе вопрос: как часто приходится мыть голову?

* ежедневно – жирный тип.

* 1 раз в 5-7 дней – сухой тип.

* 1 раз в 2-3 дня – комбинированный тип (абсолютная норма).

12. Жирные корни и сухие кончики – жалоба 60% девушек, обращающихся к трихологу. Почему так? Виной всему неправильный шампунь. Среднестатистическая девушка, не учитывая проблем кожи головы, подбирает шампунь не для кожи, а для стержня волоса (как правило, в супермаркете): чтобы увлажнял, склеивал секущиеся кончики, дарил гладкость. Такой шапмунь содержит избыток силиконов, масла и кондиционирующие вещества для разглаживания стержня. Его pH, обычно, выше pH кожи головы, поэтому он не в состоянии качественно очистить ее от кожного сала, пыли и роговых чешуек. Корни становятся все жирнее, но ствол по-прежнему не получает достаточного увлажнения. Идеально подобранный шампунь быстро решит эту проблему.

13. Все, что нужно требовать от шампуня – это качественное очищение. Он предназначен именно для этого. Сульфаты и парабены – два главных очищающих компонента в шампуне. Именно они избавляют кожу от жира. Но сульфаты и парабены бывают разного качества: бюджетные продукты нефтепереработки (как в средствах масс-маркета) или дорогостоящие в производстве вытяжки из растительных экстрактов, например, из кокосового ореха. Стоимость этих ингредиентов отражается на цене. Прописная истина: за качество приходится платить.

14. Жирная кожа головы имеет pH 7.0-7.2, ее хорошо очищает слабокислый шампунь с pH 3,2-3,5. Если кожа головы сухая – ее pH 2,3, очистить и привести ее кислотность в норму поможет шампунь с кислотностью 6.0 (такой pH у детских шампуней «без слез», а еще у оболочки глаза, поэтому они и не «щиплют глазки»).

15. Мойте голову по мере загрязнения, даже если это приходится делать два раза в день. Возле каждого волосяного фолликула расположена сальная железа, которая продуцирует кожное сало. У кого-то она всего одна, у кого-то две, а у кого-то шесть! Это генетика.

16. Если кожа головы нуждается в слишком частом мытье, купите два шампуня – глубокоочищающий и нейтральный. И чередуйте их. pH нейтрального всегда будет в пределах 5.0 -5,5 (на флаконе обычно есть пометка «для ежедневного мытья»). Тогда эпидермис волосистой части не будет пересушен и перестанет компенсировать недостаток влаги кожным салом.

17. Кондиционер и масло, втертые в корни волос, не увлажнят сухую кожу. Необходимо увлажнить «скальп»? Обратитесь к трихологическим уходовым линейкам. В них вы найдете увлажняющие сыворотки и лосьоны на основе гиалуроновой кислоты. Их текстуры и составы легко проникают в кожу, не ложатся окклюзивной пленкой и не провоцируют повышение сальности.

18. Внимание! Тип кожи головы на протяжении жизни может измениться! Сегодня вы моете голову каждый день, и ваши четыре (или все шесть) сальных желез работают на полную мощность, а завтра вы переехали в другую страну, где климат, состав, кислотность воды, а также изменение диеты сбавляют темпы выработки кожного сала. И вот вы уже моете голову раз в три дня! Или наступила беременность, и повысился эстроген. И (бинго!) вы счастливая обладательница нормального типа кожи головы. Подбирайте шампунь, ориентируясь только на текущее состояние волос. Не руководствуйтесь силой привычки.

Ухаживаем за волосами правильно: причины выпадения и методы оздоровления

19. После бассейна и спортазала мойте голову шампунем! Используйте нейтральный pH 5.0-5.5. Он очистит кожу от солей, которые выработались с потом во время тренировки, приведет кислотность головы в норму после хлора из бассейна.

20. Здоровый объем и платиновый блонд – задача трудновыполнимая, но вполне реальная. Несмотря на то, что осветление разрушает кутикулярный слой и волосы не просто выпадают, но и ломаются в стержне, с помощью интенсивного домашнего ухода и салонных процедур с этим можно успешно бороться. Задача номер один для окрашенных блондинок – увлажнение. Обязательный ритуал: кондиционер, маска, масло, ежедневный спрей-сыворотка для увлажнения в течение дня. А «тяжелая артилерия» в виде курса салонного увлажнения поможет не только сохранить длину и густоту, но и сделать блонд по-настоящему роскошным.

21. Не лишним будет напомнить, что кондиционеры, маски и масла наносятся только на стержень и кончики.

22. Кератин-ламинирование не лечит волосы. В его составе тяжелые силиконы, которые горячим «утюжком» просто запаивают кутикулу на определенное время, например, на два месяца. Спустя два месяца силикон покидает волос вместе с чешуйками кутикулярного слоя, и вы заметите, что состояние локонов стало намного хуже, чем до ламинирования. Альтернатива горячему ламинированию – процедуры с коктейлями из гиалуроновой кислоты, пептидов, керамидов и минералов. Этот увлажняющий микс внедряется в волосы с помощью специального ультразвукового гаджета, не разрушая кутикулу. Подобная процедура работает на перспективу, а не только на два месяца.

23. Бокал хорошего красного вина вечером способен немного простимулировать рост волос. Красное вино содержит растительные эстрогены и стимулирует наши фибробласты к здоровому делению. А фибробласты вырабатываю коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. Здоровая, увлажненная кожа головы – здоровые волосы. Если, конечно, вы ограничились только одним бокалом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Волосы, Трихология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления в прозе
05 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь