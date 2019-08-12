Лучше не есть это блюдо на завтрак: чем вредна обычная яичница

Новости шоу бизнеса:Многие полагают, что яичница является тем белком, который полезен для здоровья человека.

Однако зарубежные диетологи предлагают воздерживаться от употребления этого блюда на завтрак.

Ученые заявили о вреде такого популярного блюда, как яичница с колбасой или беконом по утрам. По их мнению, регулярное его употребление связано с высоким риском появления лишних килограммов, а также серьезных проблем в работе организма.

Шведские исследователи из Каролинского института в Стокгольме выступили с заключением о том, что даже незначительное количество жареного мяса при условии ежедневного потребления заметно повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

«50 граммов жареного красного мяса, съедаемые каждый день, повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%», — поделились своей находкой врачи.

Одновременно научные работники из медицинского центра при Гарвардском университете исследовали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта у человека.

Ученые вели наблюдение за тем, как едят американцы, и сделали вывод, что ими потребляется чрезмерно высокое количество жареного мяса и бекона. При этом специалисты подсчитали, что 360 граммов жареного мяса (бекона), поглощаемые ежедневно, повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин – на 19% по сравнению с теми, кто каждый день съедает 90 граммов и менее.

Тем, для кого важно завтракать белком, медики рекомендуют употреблять вареные куриные яйца или куриную грудку, не прибегая к традиционной яичнице с беконом или колбасой.