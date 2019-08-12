Названы полезные свойства шиповника

Новости шоу бизнеса:По словам медиков, если шиповник использоваться в качестве заварки для чая, то организм человека станет крепче.

Медики рассказали о целебных свойствах шиповника, использующегося для лечения проблем с печенью, почками и многих других. Также считается, что правильное применение растения способно сохранить молодость кожи.

Спелые плоды шиповника содержат огромное количество витаминов и минералов. Также в составе растения присутствуют углеводы, белки, органические кислоты и эфирные масла.

Такой напиток укрепляет иммунитет, придает тонус организму. Также происходит очищение кровеносной системы, улучшается метаболизм. Отвар из корней шиповника служит отличным мочегонным средством, снижается артериальное давление, укрепляются стенки сосудов.

Напиток на основе шиповника можно пить и детям. Отмечается, что не нужно заливать ягоды, цветы, листья кипятком, поскольку под его воздействием исчезнут полезные свойства витамина С. Растение способно бороться с артритом, подагрой, снимает отечность лица, служит профилактикой гинекологических заболеваний.

Если из плодов сделать сок и пить его регулярно, то нормализуется работа ЖКТ, поскольку из организма будут выводиться токсины и шлаки. Доказано, что настойка шиповника избавляет от головных болей.

Чтобы приготовить отвар, необходимо настаивать его порядка 12 часов. Перед этим ягоды тщательно измельчаются. Специалисты не рекомендуют добавлять в напиток сахар.