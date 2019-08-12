Эксперты назвали причины отказаться от употребления соли

Новости шоу бизнеса:Подобная пищевая привычка скажется на состоянии здоровья человека.

Врачи советуют отказаться от употребления соли или хоты бы сократить до минимума ее потребления.

Соль имеет огромное влияние на организм, некоторые даже не понимают, насколько вреден данный продукт, в том числе, притупляется чувство вкуса. Также при покупке очередной пачки необходимо внимательно читать информацию, размещенную на ней.

По словам медиков, в солевых добавках содержится антислеживатель, а это может навредить организму. Эти вещества являются провокаторами аллергии, вызывают накопление токсинов. Употребление соли нередко приводит к скачку артериального давления. Она скапливается на стенках сосудов, провоцируя появление спазмов. В результате у человека развивается гипертоническая болезнь, возрастает риск наступления инсульта и других подобных заболеваний.

Кроме того, употребление соли задерживает жидкость в организме. Это приводит к проблемам с почками и дисфункции мочевыводящей системы, человек постоянно хочет пить, а работа его мозга постепенно тормозится.