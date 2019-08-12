Эксперты назвали залог долгого и качественного сна

Новости шоу бизнеса:Ученые сделали вывод, что более оптимистичный настрой, как правило, снижает частоту расстройств сна

Американские эксперты обнаружили, что люди с оптимистичным настроем имеют меньше проблем с качеством сна по сравнению с пессимистами.

Розальба Эрнандес (Rosalba Hernandez) из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне и ее коллеги изучили связь оптимистического мировоззрения и качества сна, информирует Behavioral Medicine.

Для определения "уровня оптимизма" добровольцы ответили опрос из 10 вопросов, по итогам которого психологи могли установить, какое настроение преобладает у них – положительное или отрицательное.

Подтверждением их выводов стали результаты исследования, которое охватило свыше 3,5 тысяч человек в возрасте от 32 лет до 51 года.

Также ученые спрашивали о длительности и качестве сна, а также о наличии симптомов бессонницы или дневной сонливости. Кроме того, в определенное время суток участники эксперимента носили датчики активности.

У людей, считавших себя оптимистами, шансы хорошо выспаться были на 31% выше, чем у более пессимистично настроенных участников.

Оптимистам также легче преодолевать подобные расстройства, прежде всего, из-за повышения устойчивости к стрессам.