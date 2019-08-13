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Острый перчик может плохо повлиять на работу мозга

Острый перчик может плохо повлиять на работу мозга
03:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые нашли любопытную связь между поеданием перца чили и ухудшением познавательных способностей.

Более ранние исследования подтвердили тот факт, что включение в рацион острого перца уменьшает риск преждевременной смерти. Однако, по последним данным ученых, постоянное употребление чили ускоряет процесс ухудшения когнитивных функций и повышает риск развития деменции. Об этом сообщает MedicalNewsToday.

Потребление чили действительно полезно для поддержания здоровой массы тела и артериального давления, но капсаицин, содержащийся в продукте, негативно влияет на мышление у пожилых людей. Эксперты обнаружили: люди, употреблявшие ежедневно 50 и более граммов красного перчика, почти в два раза больше рисковали столкнуться с ослаблением мыслительных способностей.

Выяснилась еще одна удивительная вещь: участники эксперимента, регулярно поедавшие много острого перца, отличались небольшими доходами и пониженным индексом массы тела. Эти люди также были физически менее активны, чем те, кто не увлекался чили.

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Ученые выдвинули предположение, что нормальный и пониженный индекс массы тела напрямую связан с повышенной восприимчивостью организма к капсаицину, ведь у людей с избыточным весом не наблюдается такой закономерности. Вероятно, особая реакция на капсаицин объясняет, почему у женщин и мужчин с недостаточной массой тела отмечается повышенный риск снижения когнитивных функций.

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Перец, Острый перец, Вред острого перца, Свойство острого перца.
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