Скачать
Вторник, 13.08.2019
Зеленский упростил получение гражданства защитникам Украины и гражданам РФ
Зеленский упростил получение гражданства защитникам Украины и гражданам РФ
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Шахтер отказывается сотрудничать с официальным спонсором УПЛ
Шахтер отказывается сотрудничать с официальным спонсором УПЛ
Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника

Стало известно, как солнце спасает от инфаркта

Стало известно, как солнце спасает от инфаркта
14:02 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Солнечный свет увеличивал уровень аденозина — вещества, которое играет роль в регуляции сердечного ритма.

Слепые грызуны не получили преимуществ от освещения, что говорит о том, что ключевую роль играет возможность визуального восприятия

В темные зимние месяцы количество инфарктов увеличивается. Оказалось, что солнечный свет, как продолжительность, так и его интенсивность, связан со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу пришел профессор анестезиологии Университета Колорадо Тобиас Экл. Он провел эксперименты на грызунах. Оказалось, что сильное освещение в течение недели значительно повышало защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. А дополнительные опыты продемонстрировали, что недельное пребывание на ярком свету обеспечило существенное снижение повреждений сердечной ткани после индуцированного сердечного приступа.

ТОП 6 привычек долголетия, которыми следует обзавестись в среднем возрасте

Ученый говорит, что солнечный свет влияет на ген PER2 (управляет циркадными ритмами). Активация гена светом обеспечивает укрепления кровеносных сосудов и защиту сердечно-сосудистых тканей от ишемии.

Ученые провели эксперименты и на людях. Солнечные свет и у людей активировал PER2-зависимый метаболизм. У участников исследования снизились триглицериды в крови, а чувствительность к инсулину и обмен веществ, наоборот, повысились.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Инфаркт, Солнце, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Чубаров призвал не возобновлять поставки воды в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
Twitter начала тестировать новую функцию
Twitter начала тестировать новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь