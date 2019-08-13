Стало известно, как солнце спасает от инфаркта

Новости шоу бизнеса:Солнечный свет увеличивал уровень аденозина — вещества, которое играет роль в регуляции сердечного ритма.

Слепые грызуны не получили преимуществ от освещения, что говорит о том, что ключевую роль играет возможность визуального восприятия

В темные зимние месяцы количество инфарктов увеличивается. Оказалось, что солнечный свет, как продолжительность, так и его интенсивность, связан со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу пришел профессор анестезиологии Университета Колорадо Тобиас Экл. Он провел эксперименты на грызунах. Оказалось, что сильное освещение в течение недели значительно повышало защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. А дополнительные опыты продемонстрировали, что недельное пребывание на ярком свету обеспечило существенное снижение повреждений сердечной ткани после индуцированного сердечного приступа.

Ученый говорит, что солнечный свет влияет на ген PER2 (управляет циркадными ритмами). Активация гена светом обеспечивает укрепления кровеносных сосудов и защиту сердечно-сосудистых тканей от ишемии.

Ученые провели эксперименты и на людях. Солнечные свет и у людей активировал PER2-зависимый метаболизм. У участников исследования снизились триглицериды в крови, а чувствительность к инсулину и обмен веществ, наоборот, повысились.