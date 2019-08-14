Диетологи назвали самые частые ошибки желающих похудеть

Новости шоу бизнеса:Выяснить причину «проблемы века» — провала похудения — взялись, любознательные исследователи из Великобритании.

Они опросили 1500 представительниц прекрасного пола, которые жаловались на лишний вес и давно, но безуспешно пытались похудеть. Оказалось, что большинство страдалиц попросту недооценивает калорийность своего рациона.

В частности, многие дамы по совету диетологов пытались ограничиться 1800 калориями в день, однако по факту съедали более 2 200 Ккал. При том, что даже при отсутствии лишнего веса средняя рекомендуемая норма для женщин — около 2 000 калорий в день.

Исследователи умножили дневное переедание (то есть 2200 Ккал вместо желательных 1800) на 365 и сделали впечатляющий вывод: за год худеющие неосознанно перебирали 146 000 Ккал! Эксперты не поленились подсчитать, что это эквивалентно калорийности 608 плиток молочного шоколада, либо 1825 бокалов игристого вина, либо — 487 чизбургеров. Сами женщины признались, что чаще всего не могли устоять как раз перед шоколадом, чипсами — из-за них слетали с диеты 44% худеющих, а также перед хлебом, который сбил с пути истинного 35% дам.

Также исследователи собрали ряд других любопытных данных о причинах, мешающих сбросить вес.

1) Почти каждая вторая участница не смогла преодолеть тягу к вредным продуктам поздно вечером или ночью — об этом рассказали 47% дам.

2) Многие традиционно заедали стресс (40%), усталость (36%) и грусть (35%).

3) Большинство женщин — 75% — зацикливались на своем лишнем весе, думали о нем не меньше двух часов в день.

Диетологи советуют худеющим вдуматься в результаты таких наблюдений, чтобы понять, где чаще всего могут ждать подвохи на пути к снижению веса.