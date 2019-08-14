Самое опасное средство гигиены

Новости шоу бизнеса:Использование ватной палочки может привести и к воспалениям внутри уха, а затем перерасти в хронический отит.

Использование ватной палочки может привести и к воспалениям внутри уха, а затем перерасти в хронический отит.

Специалисты назвали одно из самых опасных косметических средств – это ватные палочки для ушей. Их многие врачи называют "настоящим бичом этого века".

Как говорится в докладе Американской академии оториноларингологии, столь любимые у всех ватные палочки создавали вовсе не для ушей. Некоторые производители палочек, по их словам, пишут на упаковках, правда, мелким шрифтом: "не использовать на внутренних частях уха, носа и глаза".

Как говорится в докладе Американской академии оториноларингологии, столь любимые у всех ватные палочки создавали вовсе не для ушей. Некоторые производители палочек, по их словам, пишут на упаковках, правда, мелким шрифтом: "не использовать на внутренних частях уха, носа и глаза".

Специалисты предупреждают, что чем глубже палочка проваливается в ухо, тем глубже из нее туда уходит сера, а этого делать нельзя, так как сера нужна человеческому организму как защитный барьер от загрязнений и бактерий. То есть фактически слишком активно ее "выковыривая" мы оставляем ухо без защиты.

Кроме того, палочкой можно повредить барабанную перепонку. Поэтому особенно опасно их использование детьми.

"По словам медиков, были такие случаи, когда ватный помпон, который надевают на конец палочки, оставался в ухе, после чего у человека возник отит, а за ним и менингит, что в конечном итоге привело к абсцессу мозга", - отмечается в докладе академии.

Эксперты рекомендуют вместо палочек использовать простой мизинец, который перед тем, как заняться ухом, необходимо помылить простым мылом. Поэтому, говорят они, чистить уши легче всего во время душа.