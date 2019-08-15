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Вкусно, полезно и эффективно: рецепт от кашля

Вкусно, полезно и эффективно: рецепт от кашля
06:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи поделились эффективным рецептом от кашля.

Банановые коктейли это всегда вкусно! Давайте проверим уникальный рецепт бананового средства, которое не только вкусное, но и поможет вам справиться с бронхитом и кашлем.

Этот рецепт хорош для вашего желудка и имеет множество преимуществ для здоровья. Для приготовления средства вам не понадобится много времени.

Рецепт не имеет побочных эффектов и он отлично подходит даже для детей.

Рецепт Бананового средства от кашля:

Вам понадобится:

  • банан — 2 шт., средних спелых
  • кипяченная вода — 400 мл
  • мед — 2 ст.л.

Приготовление:

  • Возьмите 2 средних, спелых банана и разомните в миске до получения пюре с помощью ложки или вилки.
  • Залейте 400 мл кипяченой воды и оставьте на 30 минут.
  • Затем добавьте 2 столовые ложки меда.
  • Смешайте хорошо и ваша комбинация готова.

Как применять:

  • Вы должны подготавливать свежую дозу каждый день.
  • Употребляйте это средство 4 раза в день (по 1 чайной ложке).

Через 3-7 дней кашель вас покинет.

Как никогда не болеть: ответ врачей

Рецепт довольно популярен среди детей и обеспечивает мгновенный результат.

Таким образом, вместо того, чтобы принимать антибиотики и лекарства от кашля попробуйте это чудесное средство!!

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Рецепт, Советы, Заболевание, Кашель.
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