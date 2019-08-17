Враги молодости: продукты, которые старят

1 Сахар Это известный продукт, который может старить. К сожалению, его кладут во многие блюда. От его переизбытка возможны существенные изменения во внешности. Речь идёт не только о лишнем весе и ожирении, но и старении. Продукт повреждает клетки, из-за чего снижается скорость синтеза коллагена. В итоге кожа теряет свою эластичность, упругость, образуются морщины.

2 Соль Ещё одна добавка, которую едят абсолютно все. Кажется, что избежать потребления такого продукта невозможно. Но это не так. Надо просто держать потребление соли под контролем, иначе неизбежно раннее старение. Из-за чрезмерного количества соли в организме происходит задержка жидкостей, а это станет причиной мешков под глазами, отеков лица, рук и ног. Изможденный внешний вид точно никого не делает моложе.

3 Энергетики Этот напиток точно способен старить. Из-за них может образоваться аритмия, проблемы с сердцем. А всему виной наличие в этом продукте кофеина. К тому же это вещество может повредить зубную эмаль. Также потребление продукта делает кожу более тусклой, безжизненной.

4 Алкоголь Ещё один продукт, из-за которого можно постареть раньше времени. Злоупотребление спиртным негативно сказывается на работе всех систем, в том числе отрицательно влияет на состояние кожи. Из-за него может появиться одутловатый цвет лица, сосудистые сеточки, морщины, отеки и многие другие проблемы.

5 Продукты из кукурузы Одними из вредных для молодости можно также назвать продукты из кукурузы — хлопья, чипсы, попкорн. Они ускорят старение чуть ли не в 10 раз. А всё из-за дисбаланса омега 3 и омега 6, нужных для борьбы с морщинами.

6 Кофеин Мы уже говорили, что энергетики вредны из-за наличия кофеина. Но это же относится и к другим продуктам, в которых есть данное вещество. Известно, из-за него происходит обезвоживание организма. В итоге это чревато морщинами, раздражением, микротрещинами.

7 Переработанное мясо Переработанное мясо и полуфабрикаты могут негативно сказаться на состоянии кожи. Эти продукты нарушают обмен веществ, снижают эластичность кожи, что оборачивается образованием морщин. Также в них нередко присутствуют красители, эмульгаторы, стабилизаторы, усилители вкуса, сульфиты, вызывающие воспаления.