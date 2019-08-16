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Кто в группе риска заболевания раком: ответ ученых

Кто в группе риска заболевания раком: ответ ученых
21:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили, кто больше рискует заболеть раком.

Количество новых случаев рака среди женщин в 6 раз обгоняет аналогичные показатели среди мужчин, как выяснили британские исследователи. Они объясняют данные цифры эпидемией ожирения.

Опубликованная Cancer Research UK статистика показывает, что нездоровый образ жизни является причиной вспышки заболеваемости раком среди представителей обоего пола, но основная нагрузка ложится именно на женщин. Эксперты благотворительного общества призывают представительниц прекрасного пола сократить факторы риска для того, чтобы уменьшить рост числа заболевших. По их словам, ожирения является второй по степени важности причиной онкологических заболеваний после курения. Речь идёт о причинах, которые можно предотвратить.

В следующие 20 лет число новых жертв опухолей среди женщин будет увеличиваться в 6 раз более быстро, чем среди мужчин, как показывает исследование. Так, среди представителей сильного пола рост составит 0,5%, а среди женщин — 3%. В 2035 году будет насчитываться 4,5 миллиона женщин и 4,8 миллиона мужчин, у которых диагностируют рак. Это связано с тем, что почти две трети взрослых жителей Великобритании сегодня имеют лишний вес или ожирение.

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Хотя уровень ожирения среди мужчин пока выше, чем среди женщин, многие опухоли, тесно связанные с весом, являются преимущественно или исключительно женскими. Речь идет о злокачественных новообразованиях груди, матки и шейки матки. Кроме того, скачок заболеваемости раком среди женщин также объясняется увеличением количества курящих представительниц прекрасного пола в последние десятки лет. Наконец, женщины стали более активно употреблять алкогольные напитки, как объясняют ученые.

Несмотря на то, что число курильщиков в Великобритании снижается, количество случаев рака легких растет. Это связано с теми женщинами, которые начали курить еще в 1960-е годы, когда эта привычка была очень популярна среди мужчин.

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Исследование, Рак, Онкология, Заболевание.
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