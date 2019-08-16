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Боремся со вздутием живота: действенный рецепт

Боремся со вздутием живота: действенный рецепт
22:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Врачи подсказали, как быстро избавиться от вздутия живота.

Вздутие живота — становится все более и более распространенной проблемой.

Это доставляет ужасно чувство дискомфорта.Хотя существует много теорий о том, как избавиться от вздутия живота, лечение этой проблемы на самом деле довольно просто. Известный диетолог, Синтия Сасс нашла рецепт тонизирующего напитка, который поможет вам избавиться от вздутого живота в кратчайшие сроки.

Этот напиток поможет вам сжечь лишний жир и станет источником огромного количества питательных веществ, просто нужно выпивать его каждый день.

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 12 маленьких листьев мяты
  • 1 чайная ложка. тертого имбиря
  • 1 среднего размера лимон, нарезанный мелко
  • 1 среднего размера огурец, очищенный и мелко нарезанный

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Приготовление:

В кувшине, смешайте все ингредиенты. Дайте настояться в течение часа. Теперь можете выпивать 8-10 стаканов в день. Пить обычную воду необязательно, поскольку этот напиток заменяет его хорошо.

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Питание, Рецепт, Советы, Живот, Кишечник.
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