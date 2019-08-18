Кушайте почаще эти 7 продуктов и с вашей кожей произойдет чудо

1 Тыквенные семечки Тыква полна цинка и незаменимых жирных кислот, включая омега-3, 6 и 9. Как и семена конопли, семена тыквы помогают уменьшить воспаление в организме. Попробуйте их добавлять в салаты или просто есть, немного обжарив.

2 Семена льна Лен под завязку загружен кислотами омега-3, которые работают на то, чтобы на вашей коже не было покраснений, высыпаний, зуда и прочих неприятностей, которые обычно возникают с нездоровой кожей. Семена льна также являются отличным детоксикантом, особенно если их измельчить и выпить со стаканом кефира.

3 Редиска Этот забавный летний овощ содержит ряд минералов и соединений, которые приносят пользу коже. Редиска полна серы, кремния и витамина С, которые работают вместе, чтобы создать светящуюся кожу, повышая уровень коллагена и стимулируя систему кровообращения.

4 Авокадо Этот сливочный плод не только обеспечивает здоровую дозу витаминов, но и хорошо работает в связке с другими овощами вроде моркови или сладкого перца, обеспечивая организму огромное количество антиоксидантов, бета-каротина и прочих полезностей. Кроме того, он является хорошим источником биотина, который является причиной эластичной кожи.

5 Темная зелень Темная зелень вроде базилика, кинзы и кресс-салата является чудесным природным поливитамином. В ней полно витаминов А и С, а также серы, которая играют важную роль в формировании великолепной кожи.

6 Дыня Дыня, нектар, огурец и арбуз содержат большое количество влаги, что способствует здоровому увлажнению кожи. Дыня — идеальный летний продукт, который хорошо сочетается с сыром. Но будьте осторожны — в дыне достаточно много сахара.