Черный шоколад: 7 причин съесть плиточку этой вкусняшки

Черный шоколад снижает кровяное давление, которое является фактором риска инсультов и инфарктов.
Полифенолы, содержащиеся в какао, защищают от рака толстой и прямой кишки.
Жиры, которые содержатся в черном шоколаде, не повышают уровень холестерина, а олеиновая жирная кислота, которая также имеется в оливковом масле, помогает предотвращать болезни сердца.
Шоколад улучшает обмен глюкозы, защищая тем самым от развития диабета и ожирения.
Темный шоколад улучшает настроение, повышая производство гормонов счастья эндорфинов, которые являются натуральными антидепрессантами.
Кроме этого, шоколад улучшает работу мозга. Как показало исследование британских ученых, люди, которые ели шоколад, лучше справлялись с различными интеллектуальными заданиями.
Женщинам, страдающим от предменструального синдрома, советуют есть темный шоколад, чтобы справиться с его симптомами.
Исследование с участием 20 000 человек показало, что оптимальной порцией является 7,5 граммов черного шоколада в день.