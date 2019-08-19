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Черный шоколад: 7 причин съесть плиточку этой вкусняшки

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Черный шоколад: 7 причин съесть плиточку этой вкусняшки
03:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Новое исследование ученых из Германии еще раз подтвердило, что регулярное употребление шоколада оказывает целительное воздействие на наш организм.

  • 1

    Черный шоколад снижает кровяное давление, которое является фактором риска инсультов и инфарктов.

  • 2

    Полифенолы, содержащиеся в какао, защищают от рака толстой и прямой кишки.

  • 3

    Жиры, которые содержатся в черном шоколаде, не повышают уровень холестерина, а олеиновая жирная кислота, которая также имеется в оливковом масле, помогает предотвращать болезни сердца.

  • 4

    Шоколад улучшает обмен глюкозы, защищая тем самым от развития диабета и ожирения.

  • 5

    Темный шоколад улучшает настроение, повышая производство гормонов счастья эндорфинов, которые являются натуральными антидепрессантами.

  • 6

    Кроме этого, шоколад улучшает работу мозга. Как показало исследование британских ученых, люди, которые ели шоколад, лучше справлялись с различными интеллектуальными заданиями.

  • 7

    Женщинам, страдающим от предменструального синдрома, советуют есть темный шоколад, чтобы справиться с его симптомами.

    Исследование с участием 20 000 человек показало, что оптимальной порцией является 7,5 граммов черного шоколада в день.

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Питание, Здоровье, Шоколад, Польза, Черный шоколад.
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