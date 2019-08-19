Черный шоколад: 7 причин съесть плиточку этой вкусняшки

1 Черный шоколад снижает кровяное давление, которое является фактором риска инсультов и инфарктов.

2 Полифенолы, содержащиеся в какао, защищают от рака толстой и прямой кишки.

3 Жиры, которые содержатся в черном шоколаде, не повышают уровень холестерина, а олеиновая жирная кислота, которая также имеется в оливковом масле, помогает предотвращать болезни сердца.

4 Шоколад улучшает обмен глюкозы, защищая тем самым от развития диабета и ожирения.

5 Темный шоколад улучшает настроение, повышая производство гормонов счастья эндорфинов, которые являются натуральными антидепрессантами.

6 Кроме этого, шоколад улучшает работу мозга. Как показало исследование британских ученых, люди, которые ели шоколад, лучше справлялись с различными интеллектуальными заданиями.