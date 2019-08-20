Скачать
Вторник, 20.08.2019
Главные события 19 августа: Зеленский и Нетаньяху, Макрон и Путин, увольнение врио главы Николаевской ОГА
Главные события 19 августа: Зеленский и Нетаньяху, Макрон и Путин, увольнение врио главы Николаевской ОГА
Зеленский сказал, когда можно ожидать зоны свободной торговли с Израилем
Зеленский сказал, когда можно ожидать зоны свободной торговли с Израилем
Гвоздик назвал свою главную цель в боксе
Гвоздик назвал свою главную цель в боксе
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены

Врачи выяснили, чем полезен грецкий орех для мужчин

Врачи выяснили, чем полезен грецкий орех для мужчин
06:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В грецких орехах обнаружено новое полезное свойство для здоровья.

Грецкие орехи нужно обязательно включить в свой рацион питания зимой мужчинам. Ученые из США установили, что их употребление защищает эмоциональное здоровье представителей сильного пола.

В сезон, когда из-за дефицита солнечного света повышается риск психопатологий, очень полезными могут стать орехи. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нью-Мексико, которые вели наблюдение за молодыми мужчинами и женщинами.

В исследовании американских клинцистов приняли участие 64 студента обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет. В рамках эксперимента добровольцы на протяжении 16 недель ежедневно съедали по три ломтика бананового хлеба: половину этого срока — вместе с грецкими орехами, а половину — без. «Орехи были сильно измельчены, так что хлеб не отличался по вкусу и внешнему виду. Настроение студентов мы оценивали с помощью теста», — сообщили авторы работы.

Анализ данных, полученных при тестировании, показал: за 8 недель употребления хлеба с орехами настроение у участников мужского пола улучшилось на 28%, в то время как у женщин настроение осталось на прежнем уровне.

«Вероятно, на настроение положительно влияют полезные соединения, содержащиеся в грецких орехах, такие как альфа-линоленовая кислота, витамин Е, фолиевая кислота, полифенолы или мелатонин. Или же дело во взаимодействии этих соединений», — предположили исследователи.

Эксперты рассказали, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут

Специалисты рекомендуют мужчинам поддерживать стабильность своего эмоционального состояния, регулярно употребляя грецкие орехи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Орехи, Польза орехов, Свойства орехов, Польза орехов для мужчин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
03 ОЕОУ выразила протест из-за скандала с женой Нетаньяху
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 В ОПУ отреагировали на скандал вокруг Сары Нетаньяху
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
На Запорожье контрразведка СБУ задержала боевика &quot;ДНР&quot; (Видео)
СБУ задержала боевика "ДНР" (Видео)
Рецепт дня: сливовый пирог
Рецепт дня: сливовый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь