Врачи выяснили, чем полезен грецкий орех для мужчин

Новости шоу бизнеса:В грецких орехах обнаружено новое полезное свойство для здоровья.

Грецкие орехи нужно обязательно включить в свой рацион питания зимой мужчинам. Ученые из США установили, что их употребление защищает эмоциональное здоровье представителей сильного пола.

В сезон, когда из-за дефицита солнечного света повышается риск психопатологий, очень полезными могут стать орехи. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нью-Мексико, которые вели наблюдение за молодыми мужчинами и женщинами.

В исследовании американских клинцистов приняли участие 64 студента обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет. В рамках эксперимента добровольцы на протяжении 16 недель ежедневно съедали по три ломтика бананового хлеба: половину этого срока — вместе с грецкими орехами, а половину — без. «Орехи были сильно измельчены, так что хлеб не отличался по вкусу и внешнему виду. Настроение студентов мы оценивали с помощью теста», — сообщили авторы работы.

Анализ данных, полученных при тестировании, показал: за 8 недель употребления хлеба с орехами настроение у участников мужского пола улучшилось на 28%, в то время как у женщин настроение осталось на прежнем уровне.

«Вероятно, на настроение положительно влияют полезные соединения, содержащиеся в грецких орехах, такие как альфа-линоленовая кислота, витамин Е, фолиевая кислота, полифенолы или мелатонин. Или же дело во взаимодействии этих соединений», — предположили исследователи.

Специалисты рекомендуют мужчинам поддерживать стабильность своего эмоционального состояния, регулярно употребляя грецкие орехи.