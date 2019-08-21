Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей

1 Хотя реклама призывает покупать детям сладкую газированную воду, в действительности этот продукт может нанести вред неокрепшему организму. В нем содержится огромное количество сахара, а также искусственных добавок, способных вызвать ожирение и даже рак.

2 А чипсы вредны не только из-за своего состава. Хруст, по заверениям специалистов, тоже вызывает привыкание. И конечно, в чипсах полно трансжиров, ароматизаторов и всевозможных добавок.

3 Помимо этого, детям не рекомендуется увлекаться колбасными изделиями, сосисками, сардельками. В их составе немало канцерогенов.