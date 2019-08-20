Как понять, что у Вас игровая зависимость: шесть признаков

Новости шоу бизнеса:Исследователи изучили поведение людей, зависимых от азартных игр, и описали шесть основных признаков этого расстройства.

В выборку попали 300 британцев от 19 до 35 лет, которые проходили специализированное лечение от игровой зависимости, пишет British Journal of Psychiatry.

У всех участников наблюдались одни и те же симптомы. Это:

нарушение сна

депрессивное состояние

тревожность

низкая самооценка

злоупотребление алкоголем

сопутствующие психические расстройства

Исследователи отметили, что наиболее опасными для азартных людей стали онлайн-казино, где можно проиграть крупную сумму за считанные минуты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в 11 версию международной классификации болезней игровой расстройство.

Среди симптомов зависимости от видеоигр – частые и длительные игровые сессии. Для игрока игры становятся жизненным приоритетом, в угоду которому он готов пожертвовать другими делами.