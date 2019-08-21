Заеды на губах: почему возникают и как их лечить

Новости шоу бизнеса:Обычно, болезнь поражает лишь уголки губ, но бывает переходит на кожу рядом с ними.

Проявляется все это покраснением, сухостью, шелушением, образованием трещин (заедов), зудом и жжением (особенно при открывании рта).

Почему возникают заеды?

А какие хейлиты бывают? На самом деле, их довольно много: Простой хейлит появляется из-за привычки часто облизывать и прикусывать губы. Экзематозный хейлит, характерен для людей, страдающих аллергиями или атопическим дерматитом.

Угловой хейлит чаще у пожилых людей, носящих зубные протезы. Световой хейлит проявляется как реакция на солнце.

Причины возникновения:

Контакт с раздражителями (бытовая химия, косметика)

Чрезмерное пребывание на солнце

Низкая влажность, сильный ветер, холод

Неправильное питание, дефицит питания

Стресс, тревожные расстройства

Или из-за болезней:

Аллергия

Атопический дерматит

Инфекции (кандидоз полости рта, золотистый стафилококк)

Красный плоский лишай

Волчанка

Болезнь Крона

Саркоидоз

ВИЧ \ СПИД

Диагностика

Самое главное, понять, из-за чего у вас появились заеды. Бывает, что простого осмотра врача и детального опроса достаточно. Также доктор должен выяснить, не страдаете ли вы или ваши родственники одним из вышеуказанных заболеваний.

Очень важным для вас и для врача является выяснить, нет ли прямой связи между обострением хейлита и каким-то внешним фактором. Заеды появляются после использования определенной косметики, в определенное время года или в холодную погоду, при употреблении определенных продуктов (когда объелись мандаринами), после визита к стоматологу, или если подержали во рту какой-то предмет.

Лечение заед

Лечат местно кортикостероидными мазями, чтобы снять воспаление. Также используют антифугальные препараты на основе азола или местные антибиотики, если есть признаки инфекции.