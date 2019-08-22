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Яблочный сок: как правильно пить, чтобы не навредить себе

Яблочный сок: как правильно пить, чтобы не навредить себе
02:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В целом яблочный сок полезный напиток, но пить его надо правильно.

Яблочный сок имеет несколько особенностей, которые могут навредить человеку.

Стакан свежевыжатого яблочного сока повышает уровень глюкозы в крови, что является совсем нежелательным при имеющихся метаболических нарушениях, ожирении, диабете.

Яблочный сок обладает высокой кислотностью и поэтому способен повредить целостность слизистой желудочно-кишечного тракта. Людям с ослабленным желудком, эрозиями, язвенной болезнью яблочный сок противопоказан.

В целом из-за повышенного содержания органических кислот в яблочном соке, даже при отсутствии вышеупомянутых болезней, врачи советуют пить не более трех стаканов в неделю. Здоровым людям лучше его пить в первой половине дня.

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Свежевыжатый яблочный сок лучше пить через трубочку: его кислоты способны вредить зубной эмали. После питья сока рот следует прополоскать чистой водой.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Яблочный сок.
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