Отличное упражнение для развития силы воли: преимущества холодного душа

1 Укрепляет силу воли Холодный душ — отличное упражнение для развития силы воли, а без неё в жизни ничего не добьёшься. Именно благодаря ей можно бросить курить, научиться контролировать свои эмоции, правильно питаться, раньше ложиться спать, больше зарабатывать, быть добрее. Сила воли похожа на мышцы: чтобы она стала сильнее, её нужно тренировать. Кроме того, учёные обнаружили, что, развивая силу воли в одной сфере (например, придерживаясь жёсткого плана тренировок или стратегии ведения финансов), мы укрепляем её и в остальных: употребляем меньше фастфуда и алкоголя, реже смотрим телевизор. Чтобы начать тренировать силу воли, достаточно одной минуты в день. Перед тем как утром выйти из душа, просто включите холодную воду и постойте под ней в течение минуты. Да, это неприятно, но в том и смысл. Зато вы выйдете из душа бодрым и сосредоточенным. Превратив это в привычку, вы укрепите силу воли во всех жизненных сферах.

2 Развивает терпение Нужно уметь терпеть дискомфорт. Начав с малого (например, не чесать там, где чешется), вы приучите себя не реагировать на неприятные физические ощущения. А со временем перенесёте эту способность и на другие сферы жизни. Например, если кто-то подрежет вас на дороге, вы хоть и почувствуете прилив адреналина, но не позволите эмоциям взять над вами верх. Как это всё связано с холодным душем? Очень просто: холодный душ повышает способность терпеть дискомфорт, а это в свою очередь снижает стресс.

3 Помогает принять перемены и быть благодарным Укрепляя силу воли холодным душем, вы развиваете терпение. Становясь более терпеливым, вы учитесь принимать перемены, которые неизбежно происходят в жизни. Такое принятие напрямую связано с благодарностью. Ведь если не научиться принимать плохое, вы никогда не будете ценить хорошее.

4 Похож на медитацию Не зря многие практики медитации включают в себя дыхательные упражнения. Когда мы сосредоточены на своём дыхании, мы концентрируемся на настоящем моменте. Холодный душ усиливает этот эффект. Пока мы находимся под холодной водой, мы дышим быстрее и чаще, а наше внимание просто не может переключиться на прошлое или будущее. Оно сосредотачивается на дыхании, то есть на настоящем. Получается, каждый холодный душ — это как короткая медитация и возможность ненадолго забыть о проблемах и тревогах, сопровождающих нас изо дня в день.