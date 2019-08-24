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Альтернативы утреннему кофе, которые привнесут разнообразие завтраку

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Альтернативы утреннему кофе, которые привнесут разнообразие завтраку
13:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кофе трудно чем либо заменить, но мы поговорим о напитках, что столь же пробуждающим образом влияют на наш организм, как и кофе.

  • 1

    Горячий шоколад

    Какао полезен нашему организму, так как содержит множество полезных витаминов, что порой схожи как с кофе, так и с вином. Считается, что какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведь в нем есть флавоноиды, которые также есть в виноградной и цитрусовой кожуре. А выпив чашку горячего шоколада, вы получите дозу витаминов А, С, Е и В.

  • 2

    Зеленый чай

    В зеленом чае содержится много витамина С, который будет отличным профилактическим средством зимой от всяческих заболеваний. Не секрет, что в зеленом чае содержится от 1-4% кофеина, что порой даже больше чем в самом кофе, а также танин, что подавляет аппетит, и поэтому столь полезен при похудении, и еще много железа, йода. И теперь только представляете такую витаминную бомбу утром?!

  • 3

    Фреши

    Ну что может быть полезнее свежевыжатых соков?! Польза таких утренних напитков неоспорима. Ведь согласитесь, проснуться от свежего запаха фреша – это действительно здорово! Фреш однозначно может заменить кофе, так как столь сильный концентрат полезных витаминов и минералов, что содержится в свежевыжатом соке, в буквальном смысле «встряхнет» ваш организм утром, и заставит начать этот день активно и радостно.

  • 4

    Имбирный чай

    Чай из имбиря достаточно легок в приготовлении, и не занимает много времени, однако с пропорциями все же будьте внимательны. Достаточно нарезать или потереть очищенный имбирь, добавить туда мяту и мед по вкусу, и залить это все кипятком. Дело в том, что в имбирь входит большое количество эфирных масел, витаминов и аминокислот, что борются со многими заболеваниями. Также, имбирный чай крайне полезен при похудении, так как он низкокалориен, и ускоряет обмен веществ, выводя из организма все токсины и шлаки. А если вы страдаете отеками по утрам, именно чай из имбиря будет отличным помощником вам в этом.

Напитки и блюда, которые категорически не подходят для утоления жажды

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Здоровье, Кофе, Полезный завтрак, Полезные напитки.
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