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Главный враг молодости: продукты, которые вызывают появление морщин

Главный враг молодости: продукты, которые вызывают появление морщин
14:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Что главный враг молодости и тонуса кожи – сахар в любом виде. Именно сладости инициируют старение.

Диетологи института функциональной медицины (США) определили. 

По словам ученых, глюкоза разрушает структуру белков в нашем организме, к которым относится и коллаген. В результате кожа теряет упругость, эластичность и таким образом возникают морщины. 

Если вы будете превышать норму употребления простых сахаров на 20% каждый день, то раннее старение неотвратимо. 

В то же время, для продления молодости американские диетологи рекомендуют каждый день употреблять брокколи, авокадо, красный виноград, нерафинированное растительное масло, жирную морскую рыбу, льняное семя, бобы, кунжут, хлеб с отрубями, зелень и свеклу. 

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Просто добавьте их в свой рацион хотя бы три раза в неделю. Вы обеспечите этим замечательную профилактику появлению мимических морщин.

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Кожа, Морщины, Диетологи, Здоровые, Совет медиков.
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