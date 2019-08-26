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Супрун: Чем меньше у вас участок картофеля, тем лучше для вашего здоровья

Супрун: Чем меньше у вас участок картофеля, тем лучше для вашего здоровья
17:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Супрун рассказала, как правильно копать картошку.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в период сбора урожая картофеля рассказала украинцам о его пользе, способах приготовления и безопасном сборе.

Свои советы чиновница обнародовала на странице в Facebook.

"100 граммов вареного или печеного картофеля дают нам всего лишь 94 ккал. Это меньше, чем рис или спагетти. Другое дело, что за раз мы едим больше, чем 100 граммов, и едим картофель с чем-то жирным. Именно приготовление картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, сыра, жирного мяса, ветчины увеличивает ее калорийность в разы", - отметила Супрун.

Она обратила внимание на высокий гликемический индекс картофеля. Это означает, что уровень глюкозы крови будет расти достаточно быстро после употребления картофеля.

Чиновница советует есть картофель вместе с овощами. Гликемическая нагрузка (количество углеводов в порции) не изменится, но замедлить рост уровня глюкозы можно благодаря овощному салату и фруктам на десерт вместо сладостей.

По ее словам, в картофеле мало белка -1-2%, но его аминокислотный состав довольно полноценный, и это больше, чем в ряде овощей. В ней много калия, магния, фосфора, а также много клетчатки, витамины С и В6.

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Супрун также подчеркнула, что идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару, или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не будут теряться.

Отваренный или печеный картофель она советует добавлять в салаты. Пюре можно делать не на молоке или сливках, как принято во многих семьях, а на той воде, в которой картофель варился.

"Драники или жареный картофель слишком вкусные (и бесполезные), чтобы их часто есть. Проблема в подсолнечном масле, на котором жарят, и его количестве в конечном блюде. В нем много омега-6 жирных кислот. Их избыток способствует формированию про-воспалительного фона. При сильном нагревании подсолнечное масло (как все масла) образует альдегиды", - добавила и.о. министра здравоохранения.

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Супрун также объяснила, влияет ли окропленный картофель на здоровье. Здесь, по ее словам, главная угроза пестицидов не для конечного потребителя. Они действуют прежде всего на человека, который их распыляет, а также могут попадать в окружающую среду и разрушать биоразнообразие.

Во время копания картофеля она советует беречь поясницу, ведь это сильно нагружает поясницу и спину и растягивает подколенные связки. "Поэтому важно нагружать и противоположные группы мышц, то есть прогибаться назад, растягивать квадрицепс бедра (взяться за ступню и подтянуть ноги к ягодице). Держите поясницу в тепле", - написала министр.

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Она рекомендует работать в специальных прочных перчатках, устойчивых к порезам, а если наклоняться тяжело, подстелить что-то под колени и работать так, а также обновить прививки от дифтерии и столбняка.

"Пейте воду, защищайте кожу от ультрафиолета, умейте вовремя остановиться. Чем меньше у вас участок картофеля, тем лучше для вашего здоровья. Не стремитесь выкопать все за выходные перед первым сентября. Можно начать копать ранее на несколько недель, и завершить на несколько недель позднее", - отметила Супрун.

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Минздрав, Картофель, Сбор урожая, Ульяна Супрун.
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