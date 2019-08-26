Супрун: Чем меньше у вас участок картофеля, тем лучше для вашего здоровья

Новости шоу бизнеса:Супрун рассказала, как правильно копать картошку.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в период сбора урожая картофеля рассказала украинцам о его пользе, способах приготовления и безопасном сборе.

Свои советы чиновница обнародовала на странице в Facebook.

"100 граммов вареного или печеного картофеля дают нам всего лишь 94 ккал. Это меньше, чем рис или спагетти. Другое дело, что за раз мы едим больше, чем 100 граммов, и едим картофель с чем-то жирным. Именно приготовление картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, сыра, жирного мяса, ветчины увеличивает ее калорийность в разы", - отметила Супрун.

Она обратила внимание на высокий гликемический индекс картофеля. Это означает, что уровень глюкозы крови будет расти достаточно быстро после употребления картофеля.

Чиновница советует есть картофель вместе с овощами. Гликемическая нагрузка (количество углеводов в порции) не изменится, но замедлить рост уровня глюкозы можно благодаря овощному салату и фруктам на десерт вместо сладостей.

По ее словам, в картофеле мало белка -1-2%, но его аминокислотный состав довольно полноценный, и это больше, чем в ряде овощей. В ней много калия, магния, фосфора, а также много клетчатки, витамины С и В6.

Супрун также подчеркнула, что идеальное блюдо из картофеля должно быть нежирным, холодным, приготовленным в кожуре и дополненным овощами. Картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару, или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не будут теряться.

Отваренный или печеный картофель она советует добавлять в салаты. Пюре можно делать не на молоке или сливках, как принято во многих семьях, а на той воде, в которой картофель варился.

"Драники или жареный картофель слишком вкусные (и бесполезные), чтобы их часто есть. Проблема в подсолнечном масле, на котором жарят, и его количестве в конечном блюде. В нем много омега-6 жирных кислот. Их избыток способствует формированию про-воспалительного фона. При сильном нагревании подсолнечное масло (как все масла) образует альдегиды", - добавила и.о. министра здравоохранения.

Супрун также объяснила, влияет ли окропленный картофель на здоровье. Здесь, по ее словам, главная угроза пестицидов не для конечного потребителя. Они действуют прежде всего на человека, который их распыляет, а также могут попадать в окружающую среду и разрушать биоразнообразие.

Во время копания картофеля она советует беречь поясницу, ведь это сильно нагружает поясницу и спину и растягивает подколенные связки. "Поэтому важно нагружать и противоположные группы мышц, то есть прогибаться назад, растягивать квадрицепс бедра (взяться за ступню и подтянуть ноги к ягодице). Держите поясницу в тепле", - написала министр.

Она рекомендует работать в специальных прочных перчатках, устойчивых к порезам, а если наклоняться тяжело, подстелить что-то под колени и работать так, а также обновить прививки от дифтерии и столбняка.

"Пейте воду, защищайте кожу от ультрафиолета, умейте вовремя остановиться. Чем меньше у вас участок картофеля, тем лучше для вашего здоровья. Не стремитесь выкопать все за выходные перед первым сентября. Можно начать копать ранее на несколько недель, и завершить на несколько недель позднее", - отметила Супрун.