Скачать
Вторник, 27.08.2019
ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше
ОБСЕ: на выходных на Донбассе стреляли меньше
Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля
Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Ястремская с победы начала свои выступления на US Open 2019
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы
Удивительные фотоиллюзии в работах боди-арт художницы

Медики назвали полезные свойства пива

Медики назвали полезные свойства пива
06:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Полезность пенного напитка зависит от количества выпитого.

Состав пива отличается содержанием ряда витаминов и других полезных микроэлементов.

Укрепляет кости. Исследование ученых из Университета Тафта показало, что входящий в состав пива минерал кремний делает кости более прочными и служит профилактикой остеопороза. Но для проявления оздоровительного эффекта пивом нельзя злоупотреблять – его количество не должно превышать бутылки в день

Уменьшает риск ревматоидного артрита. В разное время ученые получали данные о том, что пиво способно защищать человека от развития артрита. Так, шведские специалисты приходили к выводу, что употребление трех бутылок пива в неделю снижает риск заболевания на 52%.

Служит профилактикой инфаркта и инсульта. Согласно имеющимся данным, пиво активирует рост высокоплотных липопротеинов (хороший холестерин), благодаря чему риск возникновения инфаркта или инсульта может понижаться на 40%.

Защищает от почечных камней. Неизвестно точно почему, но риск возникновения камней в почках у мужчин, потребляющих пиво (не более бутылки в день), снижен на 20%.

Помогает предотвратить слабоумие. Одной из причин слабоумия является накопление в организме алюминия, разрушающего мозговые клетки. Пивной компонент кремний уменьшает количество поглощаемого организмом алюминия, это подтвердило не одно исследование ученых.

Врачи рассказали, заменит ли миндальное молоко обычное

Препятствует диабету. Было обнаружено, что при умеренном употреблении пива риск возникновения сахарного диабета 2 типа может сокращаться на 65%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Пиво, Свойства пива, Польза пива.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
02 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
04 Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
05 Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Страны G7 не достигли консенсуса по возвращению РФ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Греческая церковь собирает Синод: рассмотрят признание ПЦУ
Ученые объяснили, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
Ученые объяснили, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь