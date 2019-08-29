Улыбайтесь чаще: почему оптимисты живут дольше пессимистов

Новости шоу бизнеса:Ученые доказали, что пессимисты живут меньше оптимистов.

Плохие новости для тех, кто привык смотреть на мир с толикой грусти и печали. Те ребята, которым все, в принципе, нравится живут дольше. Возможно, вы предполагали нечто подобное, однако никогда не поздно изменить свое мнение о пресловутом стакане воды — все-таки для вашего здоровья лучше если он наполовину полон, а не наоборот. К таким выводам пришли американские ученые в ходе последнего исследования, результаты которого в очередной раз свидетельствуют о невероятно пагубном влиянии стресса на организм. По словам специалистов, оптимисты лучше справляются со стрессом и, возможно, именно по этой причине живут до 85 лет и больше.

Что вы знаете о стрессе? Этот термин настолько плотно вошел в оборот, что мы не всегда обращаем на него внимание. Наверняка вы не раз слышали шуточные фразы наподобие "какой стресс, какой стресс". Мы привыкли к стрессу, это наша повседневная реальность. Прямо как у персонажа мультсериала "Южный парк" Твига — паренек постоянно пьет кофе и нервничает по поводу и без. В результате этого у него появился нервный тик. Все это очень забавно, однако на самом деле дела обстоят довольно серьезно.

Американский нейроэндокринолог, профессор биологии, нейрохирургии и неврологии Стэндфордского университета Роберт Сапольски на протяжении длительного времени изучал стресс. В своей книге под названием "Психология стресса" Сапольски доходчиво объясняет механизм возникновения стресса и реакцию на него организма. Дело в том, что на протяжении 30 лет профессор изучал африканских павианов. Каждые полгода Сапольски уезжал в Африку, где наблюдал за поведением этих агрессивных обезьян.

Результаты его наблюдений открыли миру много нового не только о самих павианах, но и о стрессе. Оказывается, обезьяны не реже нашего страдают от сердечно-сосудистых заболеваний — вот она, расплата за стресс. Согласно исследованиям Сапольски, на уровень стресса влияет множество факторов — от положения на иерархической лестнице, до доступа к воде и пище. Выходит, мы не так уж и сильно отличаемся от павианов.

Стресс — это реакция организма на чрезвычайные ситуации. Пожар, голод, наводнение, ранение — все эти факторы провоцируют выброс одних гормонов и замедляют выброс других. Во время острой реакции на стресс происходит активация определенных участков нервной системы. Вроде бы все логично, если бы не одно "но". Дело в том, что для организма нет никакой разницы между нападением дикого зверя и публичным выступлением. Таким образом повседневный стресс вынуждает организм все время находится в режиме опасности, повышая нагрузку на работу нервной, эндокринной и иных систем. Это, в свою очередь, является триггером для развития многих заболеваний.

Ученые полагают, что оптимисты лучше справляются с контролем эмоций. А контролируя свои эмоции позитивно настроенные люди защищают себя от пагубного воздействия стресса. По словам специалистов, пессимистам следует взять это на заметку и почаще представлять себе будущее в котором все хорошо.

В исследовании приняли участие две группы испытуемых. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 70 000 медсестер и 1 500 мужчин-ветеранов. В ходе исследования специалисты определили уровень оптимизма испытуемых и общее состояние здоровья. Также учитывалась информация об их вредных привычках — курении и употреблении алкоголя.

В среднем у самых оптимистичных мужчин и женщин продолжительность жизни была дольше на 11-15%. Их шансы дожить до 85 лет и старше также были выше, чем у более пессимистичной группы. Сегодня науке много известно о факторах риска заболеваний и ранней смерти, однако ученые куда меньше осведомлены о том, что называют "позитивными психосоциальными факторами", которые могут способствовать здоровому старению. Теперь же исследование доказало, что позитивный взгляд на мир может способствовать долголетию и здоровому старению.

Данные ранее проведенных исследований показывают, что более оптимистичные люди, как правило, ставят перед собой цели и более уверенны в своих достижениях. Более того, они действуют эффективно при решении проблем, и лучше справляются со стрессом в критических ситуациях.

Помимо влияния на работу многих систем организма, стресс негативно воздействует на иммунную систему, поэтому пессимисты чаще болеют инфекционными заболеваниями. Ряд исследований также связывает стресс с более короткими теломерами — компонентами хромосом, которые связаны со старением клеток и риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.