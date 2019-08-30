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Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку

Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку
03:30 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Врачи утверждают, что многие современные люди испытывают постоянную нехватку кальция.

Человеческий организм нуждаются в ежедневных 1000 мг кальция, организм пожилых людей после 60 лет - в 1 200 мг кальция в день. Специалисты отмечают, что такую норму кальция обеспечивает лишь здоровый и сбалансированный рацион. Если учесть, что людьми употребляется много нездоровой пищи, можно понять, почему эксперты указывают на хроническую нехватку этого микроэлемента.

Эксперты назвали признаки, которые могут сигналить о недостатке кальция в организме.

Судороги ног. Если по ночам ноги начинает сводить судорогой, нужно проверить, получаете ли вы достаточное количество кальция с пищей. Источники кальция, помимо молочной продукции, творога и сыров, - кунжут, чеснок, сардины в масле, миндаль и фундук, петрушка.

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Испорченные зубы и ногти. Не получая достаточно кальция с пищей, организм старается получить его из всех возможных и доступных для него источников, - например, из зубов. Если зубы стали стремительно портится, это может быть признаком дефицита кальция в теле. Что касается ногтей, не получая достаточно кальция, они становятся склонными к расслаиванию, слабыми и мягкими.

Неприятные ощущения в руках. Онемение или покалывание кончиков ваших пальцев, спазмы, неконтролируемые движения – все это также может быть следствием недостатка кальция.

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Бессонница. Достаточное количество кальция способствует активной выработке серотонина – гормона, который в свою очередь способствует хорошему настроению, расслаблению и в конечном итоге хорошему сну. Возникшая вдруг бессонница – возможный признак дефицит кальция.

Ухудшение памяти. Усилившаяся забывчивость также может указывать на нехватку кальция в организме. Но одним из самых неприятных ее неврологических симптомов являются галлюцинации.

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Здоровье, Симптомы, Дефицит, Признаки, нехватка кальция.
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