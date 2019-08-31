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Самые полезные продукты, которые стоит употребить сразу после тренировки

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Самые полезные продукты, которые стоит употребить сразу после тренировки
03:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кроме сбалансированного питания, польза некоторых продуктов особенно полезна после тренировок.

  • 1

    Авокадо

    Мякоть авокадо очень приятна на вкус. Этот фрукт - один из лучших продуктов, которые помогают восстановить запасы энергии после физических упражнений.

    В авокадо много ненасыщенных жирных кислот, витамина Е, а также растительных белков, которые способствуют наращиванию мышечной массы.

    Хотя в нем несколько больше калорий, чем в других фруктах, высокая энергетическая ценность авокадо делает его нашим союзником, когда мы стараемся контролировать свой вес.

    И это еще не все его полезные свойства. Авокадо, если есть его умеренными порциями, помогает контролировать уровень холестерина в крови и артериальное давление.

  • 2

    Морская рыба

    Все виды морской рыбы полезны при физических упражнениях средней и высокой интенсивности.

    Рыба, съеденная после тренировки, способствует укреплению мышц, поскольку в ней содержатся необходимые аминокислоты и жирные кислоты Омега-3.

    Вместе с антиоксидантами, эти питательные вещества помогают наращивать мышечную массу и снижать напряжение в мышцах, вызванное тренировкой.

    Можно включать в свой рацион такую рыбу: лосося, тунца, сардины, скумбрию, сельдь.

  • 3

    Бананы

    В банане содержатся натуральные сахара и минералы, способствующие восстановлению мышц после физической активности.

    Этот фрукт помогает также восполнить расход энергии, так как в нем содержатся вещества, которые обеспечивают пополнение запасов глюкозы в организме. Уровень сахара в крови при этом не повышается.

    И еще авокадо способствует поддержанию равновесия электролитов в организме, благодаря чему не происходит его дегидратация.

  • 4

    Яйца

    Яйца богаты протеинами и минералами, которые способствуют восстановлению мышц после физической нагрузки.

    Вареное яйцо, съеденное после тренировки, дает нам импульс энергии, как в физическом плане, так и в плане умственной деятельности.

    Благодаря содержащимся в них аминокислотам, яйца помогают наращиванию и укреплению мышц.

  • 5

    Соевое молоко

    Соевое молоко легко переваривается, содержащиеся в нем протеины и полезные жиры дают телу заряд энергии.

    В нем также много витаминов, минералов и клетчатки. Все это делает соевое молоко идеальным напитком для спортсменов и любителей физических упражнений.

    У этого продукта невысокий гликемический индекс, и он способствует нормализации уровня сахара в крови.

  • 6

    Рис

    Рис является продуктом-пребиотиком. Он помогает поддерживать нормальный уровень слизи в кишечнике и тем самым способствует удалению отходов жизнедеятельности из него.

    Содержащиеся в нем аминокислоты и углеводы дают организму энергию.

  • 7

    Миндальные орехи

    Миндальные орехи и другие виды орехов очень полезны для спортсменов и для всех тех, кто регулярно обеспечивает своему телу физические нагрузки.

    Это отличный источник необходимых жирных кислот и протеинов, которые дают нам энергию.

    Содержащиеся в орехах витамины и минералы помогают регулировать уровень минеральных солей в организме (во время физических упражнений этот уровень уменьшается, так как соли выходят из организма вместе с потом).

  • 8

    Киноа

    Киноа - псевдозерновая культура, ставшая популярной во всем мире благодаря своей питательной ценности.

    В ней много протеинов, клетчатки и антиоксидантов, и она помогает избавляться от лишних килограммов здоровым образом.

    Она легко переваривается и хорошо утоляет голод. В то же время, в ней мало калорий. Киноа помогает укреплять мышцы, особенно если ее есть с сырыми овощами.

Вкусные и "полезные": перекусы, которые могут спровоцировать набор лишнего веса

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Здоровье, Полезные продукты, Физические тренировки, Продукты после тренировки.
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