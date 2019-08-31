Самые полезные продукты, которые стоит употребить сразу после тренировки

1 Авокадо Мякоть авокадо очень приятна на вкус. Этот фрукт - один из лучших продуктов, которые помогают восстановить запасы энергии после физических упражнений. В авокадо много ненасыщенных жирных кислот, витамина Е, а также растительных белков, которые способствуют наращиванию мышечной массы. Хотя в нем несколько больше калорий, чем в других фруктах, высокая энергетическая ценность авокадо делает его нашим союзником, когда мы стараемся контролировать свой вес. И это еще не все его полезные свойства. Авокадо, если есть его умеренными порциями, помогает контролировать уровень холестерина в крови и артериальное давление.

2 Морская рыба Все виды морской рыбы полезны при физических упражнениях средней и высокой интенсивности. Рыба, съеденная после тренировки, способствует укреплению мышц, поскольку в ней содержатся необходимые аминокислоты и жирные кислоты Омега-3. Вместе с антиоксидантами, эти питательные вещества помогают наращивать мышечную массу и снижать напряжение в мышцах, вызванное тренировкой. Можно включать в свой рацион такую рыбу: лосося, тунца, сардины, скумбрию, сельдь.

3 Бананы В банане содержатся натуральные сахара и минералы, способствующие восстановлению мышц после физической активности. Этот фрукт помогает также восполнить расход энергии, так как в нем содержатся вещества, которые обеспечивают пополнение запасов глюкозы в организме. Уровень сахара в крови при этом не повышается. И еще авокадо способствует поддержанию равновесия электролитов в организме, благодаря чему не происходит его дегидратация.

4 Яйца Яйца богаты протеинами и минералами, которые способствуют восстановлению мышц после физической нагрузки. Вареное яйцо, съеденное после тренировки, дает нам импульс энергии, как в физическом плане, так и в плане умственной деятельности. Благодаря содержащимся в них аминокислотам, яйца помогают наращиванию и укреплению мышц.

5 Соевое молоко Соевое молоко легко переваривается, содержащиеся в нем протеины и полезные жиры дают телу заряд энергии. В нем также много витаминов, минералов и клетчатки. Все это делает соевое молоко идеальным напитком для спортсменов и любителей физических упражнений. У этого продукта невысокий гликемический индекс, и он способствует нормализации уровня сахара в крови.

6 Рис Рис является продуктом-пребиотиком. Он помогает поддерживать нормальный уровень слизи в кишечнике и тем самым способствует удалению отходов жизнедеятельности из него. Содержащиеся в нем аминокислоты и углеводы дают организму энергию.

7 Миндальные орехи Миндальные орехи и другие виды орехов очень полезны для спортсменов и для всех тех, кто регулярно обеспечивает своему телу физические нагрузки. Это отличный источник необходимых жирных кислот и протеинов, которые дают нам энергию. Содержащиеся в орехах витамины и минералы помогают регулировать уровень минеральных солей в организме (во время физических упражнений этот уровень уменьшается, так как соли выходят из организма вместе с потом).