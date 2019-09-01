ТОП-10 вредных привычек, уничтожающих наши почки

1 Злоупотребление солью Врачи объясняют, что употребление большого количества соленой пищи повышает кровяное давление и, как следствие, увеличивает нагрузку на почки. Кроме того, злоупотребление солью может привести к отложению камней в почках, что вызывает слабость, боли при мочеиспускании, тошноту.

2 Употребление болеутоляющих Нестероидные противовоспалительные лекарства, такие как аспирин или ибупрофен, пожалуй, самые распространенные болеутоляющие во всем мире. Но злоупотребление ими может вызвать сначала поражение почек, а затем полное нарушение их работы.

3 Злоупотребление мясом В мясе содержится белок, который выводится из организма через почки. Белок и продукты его распада увеличивают нагрузку на этот орган. А когда почки не справляются с выведением этих веществ, в них могут появиться камни. Белок должен присутствовать в рационе любого человека, но при условии сбалансированного питания.

4 Употребление газировок Все мы знаем, что газировки плохо влияют на организм человека. Почки – не исключение. В 2009 году ученые провели масштабное исследование с участием 3000 женщин и пришли к выводу, что те, кто пил две и более баночек содовой в день, на 30% чаще имели проблемы с почками.

5 Недостаточное количество воды Вода имеет важное значение в работе почек. Ведь именно с жидкостью из организма выводятся все токсины. Когда организм обезвожен, кровь становится более густой, а это плохо сказывается на почках. Согласно врачам, моча должна быть светло-желтого цвета. Это значит, что вы пьете достаточно воды.

6 Злоупотребление полуфабрикатами Полуфабрикаты содержат много соли и фосфора. О вреде соли мы уже рассказали, а чрезмерное употребление фосфора влияет негативно как на почки, так и на кости. Лицам, которые уже имеют проблемы с почками, рекомендуется вовсе воздержаться от употребления такой пищи.

7 Тренировки на износ Внезапное увеличение физической активности, возможно, хорошо скажется на состоянии мышц, но не почек. При резком повышении нагрузок может возникнуть острый некроз скелетных мышц, а это, в свою очередь, приводит к тому, что в кровь начинает поступает излишнее количество токсинов. Вы можете заметить это по цвету мочи. Она принимает темный цвет.

8 Злоупотребление препаратами от изжоги По данным врачей, существует связь между употреблением препаратов от изжоги и внезапным появлением проблем с почками. Особенно это отмечают пациенты, которые ранее не жаловались на здоровье почек.

9 Злоупотребление алкоголем Многочисленные исследования не раз доказывали, что алкоголь негативно влияет на здоровье. Он ухудшает работу почек, которым приходится работать в тройную силу, чтобы избавиться от поступивших в организм токсинов. Умеренное употребление по праздникам допускается, если вы не жалуетесь на здоровье почек. Если же у вас наблюдаются проблемы, подумайте тщательно, прежде чем принять алкоголь.