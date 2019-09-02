Деликатная проблема: полезные и вредные продукты при метеоризме

1 Исключаются: брокколи, капуста, кале Все это крестоцветные овощи, которые содержат рафинозу – сахар, остающийся непереваренным до тех пор, пока им не займутся кишечные бактерии. В ходе этого процесса образуются газы, приводящие к метеоризму. Если вы жить не можете без капусты, то хотя бы обрабатывайте ее паром.

2 Исключаются: бобы Наверное, об этом знают многие жертвы хронического метеоризма, ну а для тех, кто не знает, повторим еще раз: бобы следует категорически исключить из вашей диеты, так как они содержат сахара и волокна, которые не абсорбируются организмом. И здесь снова вступают в дело кишечные бактерии.

3 Исключаются: молочные продукты Если вас начинает "раздувать" после нескольких кусочков сыра или стакана молока, то, возможно, речь может идти о невосприимчивости лактозы. В организме не хватает ферментов для расщепления этого сахара из молочных продуктов. Что приводит к образованию газов и метеоризму.

4 Исключаются: яблоки В них полным-полно волокон, фруктозы и сорбитола – еще одной разновидности сахаров, которую некоторые люди плохо перерабатывают.

5 Исключаются: соленые продукты Соль стимулирует задержку воды, которая наполняет живот и приводит к метеоризму.

6 Рекомендуются: огурцы Огурцами убирают мешки под глазами, но ими же можно и лечить метеоризм. В этих овощах полно антиоксиданта кверцитина, который помогает снимать отечность.

7 Рекомендуются: бананы В этих продуктах полным-полно калия, предотвращающего задержку воды. Также калием насыщены авокадо, киви, апельсины и фисташки.

8 Рекомендуются: йогурты с пробиотиками В них содержатся хорошие бактерии, регулирующие пищеварение и улучшающие состояние желудочно-кишечного тракта.