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Деликатная проблема: полезные и вредные продукты при метеоризме

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Деликатная проблема: полезные и вредные продукты при метеоризме
22:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Если вы страдаете от хронического метеоризма, уделите пристальное внимание рациону питания.

  • 1

    Исключаются: брокколи, капуста, кале

    Все это крестоцветные овощи, которые содержат рафинозу – сахар, остающийся непереваренным до тех пор, пока им не займутся кишечные бактерии. В ходе этого процесса образуются газы, приводящие к метеоризму. Если вы жить не можете без капусты, то хотя бы обрабатывайте ее паром.

  • 2

    Исключаются: бобы

    Наверное, об этом знают многие жертвы хронического метеоризма, ну а для тех, кто не знает, повторим еще раз: бобы следует категорически исключить из вашей диеты, так как они содержат сахара и волокна, которые не абсорбируются организмом. И здесь снова вступают в дело кишечные бактерии.

  • 3

    Исключаются: молочные продукты

    Если вас начинает "раздувать" после нескольких кусочков сыра или стакана молока, то, возможно, речь может идти о невосприимчивости лактозы. В организме не хватает ферментов для расщепления этого сахара из молочных продуктов. Что приводит к образованию газов и метеоризму.

  • 4

    Исключаются: яблоки

    В них полным-полно волокон, фруктозы и сорбитола – еще одной разновидности сахаров, которую некоторые люди плохо перерабатывают.

  • 5

    Исключаются: соленые продукты

    Соль стимулирует задержку воды, которая наполняет живот и приводит к метеоризму.

  • 6

    Рекомендуются: огурцы

    Огурцами убирают мешки под глазами, но ими же можно и лечить метеоризм. В этих овощах полно антиоксиданта кверцитина, который помогает снимать отечность.

  • 7

    Рекомендуются: бананы

    В этих продуктах полным-полно калия, предотвращающего задержку воды. Также калием насыщены авокадо, киви, апельсины и фисташки.

  • 8

    Рекомендуются: йогурты с пробиотиками

    В них содержатся хорошие бактерии, регулирующие пищеварение и улучшающие состояние желудочно-кишечного тракта.

  • 9

    Рекомендуются: мятный и ромашковый чай

    Напитки расслабляют мышцы кишечника, помогая удалять оттуда газы, вызывающие метеоризм. Ромашка также улучшает пищеварение.

Прислушайтесь к собственному организму: симптомы авитаминоза

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Здоровье, Полезные продукты, Вредные продукты, Метеоризм.
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