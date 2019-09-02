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Понедельник, 02.09.2019
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От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота

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От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота
03:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Если вы страдаете от хронического метеоризма, уделите пристальное внимание рациону питания.

  • 1

    Исключаются: брокколи, капуста, кале

    Все это крестоцветные овощи, которые содержат рафинозу – сахар, остающийся непереваренным до тех пор, пока им не займутся кишечные бактерии. В ходе этого процесса образуются газы, приводящие к метеоризму. Если вы жить не можете без капусты, то хотя бы обрабатывайте ее паром.

  • 2

    Исключаются: бобы

    Наверное, об этом знают многие жертвы хронического метеоризма, ну а для тех, кто не знает, повторим еще раз: бобы следует категорически исключить из вашей диеты, так как они содержат сахара и волокна, которые не абсорбируются организмом. И здесь снова вступают в дело кишечные бактерии.

  • 3

    Исключаются: молочные продукты

    Если вас начинает «раздувать» после нескольких кусочков сыра или стакана молока, то, возможно, речь может идти о невосприимчивости лактозы. В организме не хватает ферментов для расщепления этого сахара из молочных продуктов. Что приводит к образованию газов и метеоризму.

  • 4

    Исключаются: яблоки

    В них полным-полно волокон, фруктозы и сорбитола – еще одной разновидности сахаров, которую некоторые люди плохо перерабатывают.

  • 5

    Исключаются: соленые продукты

    Соль стимулирует задержку воды, которая наполняет живот и приводит к метеоризму.

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Все по теме:

Яблоки, Молочные продукты, Капуста, Калье, Брокколи, Бобы, Вздутие живота, Соленые продукты, Метеоризм.
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