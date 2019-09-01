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Камни в желчном пузыре: главные признаки

Камни в желчном пузыре: главные признаки
16:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Если у вас есть эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу!

Камни в желчном пузыре – это кристаллизованные сгустки желчи и растворенный холестерин. Они образуются в желчном пузыре и желчных протоках. По статистике, 20% женщин и 10% мужчин до 60 лет имеют камни в желчном пузыре, часто даже не подозревая об этом.

К слову, женщины более предрасположены к образованию камней в силу гормональных особенностей: эстроген увеличивает количество холестерина в желчи, а прогестерон замедляет опорожнение желчного пузыря, что приводит к застойным явлениям в нем. Риск образования желчных камней увеличивается (хоть и незначительно) при беременности, также один из факторов риска – прием гормональных контрацептивов.

У большинства людей камни в желчном пузыре не дают никаких болезненных симптомов и не требуют особенного лечения. Но бывает и так, что они вызывают воспаление и требуют немедленного медицинского вмешательства. Удаление желчных камней – операция, которая, будучи успешно проведенной, не создает потом никаких проблем для пациента. Поэтому, если у вас имеются болезненные признаки, говорящие о том, что у вас камни в желчном пузыре, обязательно обратитесь к врачу.

Признаки:

  • Боль в животе
  • Обезболивающие не помогают
  • Желтизна кожи
  • Тошнота
  • Панкреатит
  • Ожирение или внезапная потеря веса

Боль в животе

Тупая боль в области печени, особенно если она постоянно повторяется после приема пищи и длится несколько часов, является одним из главных симптомов проблем с желчным пузырем. Она может концентрироваться как в верхней правой части живота, так и возле грудной клетки, в верхней части спины и в центре живота. Как правило, болезненные симптомы возникают после приема жирной пищи.

Обезболивающие не помогают

Несмотря на то, что вы принимаете но-шпу и другие препараты, которые призваны снять боль, она не проходит. Иногда облегчение наступает, когда вы меняете позу или опорожняете кишечник.

Желтизна кожи

Так называемая желтуха – признак заболевания печени, она же может свидетельствовать о наличии камней в желчном пузыре. При желтухе кожа и белки глаз становятся желтоватыми, этот симптом вызван тем, что из-за камней затруднено прохождение желчи по желчным протокам. Желчь накапливается в желчном пузыре, повышается концентрация в организме вещества, называемого билирубином, что и вызывает пожелтение кожи и белков глаз.

Тошнота

Довольно часто люди, испытывающие тошноту после приема пищи, считают, что всему виной – некачественные или неподходящие продукты. Однако если то, что вы едите, хорошего качества, но у вас после еды возникают тошнота и рвота, сопровождающиеся болями в желудке, проверьте желчный пузырь: вполне вероятно, что у вас камни.

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Панкреатит

Если при обследовании у вас обнаружили панкреатит, обязательно проверьтесь на наличие камней в желчном пузыре. Эти два заболевания обычно тесно связаны между собой, ведь воспаление поджелудочной железы, или панкреатит, нарушает нормальную работу желчного пузыря.

Ожирение или внезапная потеря веса

Эти проблемы также могут быть связаны с желчным пузырем. Дело в том, что при ожирении нарушается работа всего организма, тучные люди подвержены большему риску образования камней. Точно так же резкая потеря веса, например, вследствие строгой диеты, может стать тем фактором, который приведет к образованию камней в желчном пузыре. Старайтесь, чтобы набор и потеря веса происходили как можно медленнее и постепенно.

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Симптомы, Признаки, Желчный пузырь.
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