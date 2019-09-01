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Сохраняем здоровье глаз: советы окулистов

Сохраняем здоровье глаз: советы окулистов
19:51 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В современном мире много факторов оказывает негативное влияние на один из важных органов человеческого организма – глаза.

Век компьютеров, активного использования планшетов, мобильных телефонов, мониторов для чтения информации приводит к перенапряжению, усталости глаз, а затем и к ухудшению зрения. Очень важно сохранить здоровье органов зрения, в чем помогут несложные советы по профилактике заболеваний глаз.

Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.

Правила, которые сохранят здоровье ваших глаз:

  • Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.
  • Защищайте глаза от солнца солнцезащитными очками.
  • Давайте глазам отдых.
  • Защищайте глаза от пыли, дыма и хлора в бассейне специальными очками.
  • Если вы подвержены глазным заболеваниям, укрепляйте свой иммунитет.
  • Употребляйте много фруктов, ягод и овощей, особенно желтого и оранжевого цвета.
  • Избегайте блюд, приготовленных из муки высшего сорта и с сахаром.
  • Если у вас аллергия, исключите из рациона молочные продукты, кофе и чай.

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Придерживайтесь этих правил и ваше зрение сохранится намного лучше!

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Советы, Глаза, Окулист.
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