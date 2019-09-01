Сохраняем здоровье глаз: советы окулистов

Век компьютеров, активного использования планшетов, мобильных телефонов, мониторов для чтения информации приводит к перенапряжению, усталости глаз, а затем и к ухудшению зрения. Очень важно сохранить здоровье органов зрения, в чем помогут несложные советы по профилактике заболеваний глаз.
Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.
Правила, которые сохранят здоровье ваших глаз:
Придерживайтесь этих правил и ваше зрение сохранится намного лучше!