Забудьте о таблетках: что делать человеку с небольшой гипертонией

Новости шоу бизнеса:Человеку с небольшой гипертензией лекарства могут принести больше вреда, чем пользы, таково мнение исследователей из Великобритании.

Еще в 2013 году в Journal ofthe American Medical Association были опубликованы данные о том, что пациенты сталкиваются с побочными эффектами препаратов, назначаемых при незначительной гипертонии. Британские специалисты в журнале British Medical Journal поясняют: пациентам с небольшой гипертензией лекарства назначаются для профилактики инфаркта.

Но, исследовав эту сферу, они пришли к выводу, что нет никаких доказательств, которые бы подтверждали эффективность таких средств в снижении риска развития возможных сердечно-сосудистых катастроф.

Научные эксперты отмечают, что симптомы гипертензии сегодня проявляются у 40% всех живущих на Земле людей. Но половина их них имеет небольшую гипертонию, и больше 50% из их числа принимают лекарства для регуляции давления и предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Заключение специалистов на этот счет звучит следующим образом: использование лекарств при небольшой гипертонии скорее вредит, чем помогает.

Для улучшения показателей давления гораздо правильнее, считают они, менять образ жизни – в частности, делать физические упражнения, отказаться от сигарет и взять под контроль потребление алкоголя.