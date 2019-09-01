Улетайте скорее на отдых: обнаружена неожиданная польза морской воды

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали, чем полезна морская вода

Морская вода воздействует на нервную и сосудистую системы человеческого организма, оказывает влияние на состояние зубов и щитовидной железы, сообщил специалист.

Врач-методист Александр Горячев рассказал об эффекте купания в морской воде. По словам медика, такие купания обогащают организм кислородом, снижают давление.

"Купание в море является в своем роде гимнастикой для сосудов: так как температура воды ниже температуры тела, сосуды сужаются и расширяются. Морские волны обеспечивают эффект легкого массажа, снижают давление", - заметил эксперт.

Также, благодаря колебанию и специфическому шуму морских волн ослабляется нагрузка на нервную систему, "отдыхает" голова, исчезает психологическое напряжение. Вдобавок содержащийся в морской воде йод активизирует мозг, улучшает память, способствует стабильной работе щитовидной железы.

"Особенно полезна морская вода для людей, страдающих хроническими лор-заболеваниями и частыми простудами. Кроме того, морская вода очищает кожу, помогает при экземе и псориазе", - сказал врач.

Помимо этого, чистая морская вода воды с глубины не менее двух метров, идеально подходит для полоскания горла, полости рта, носа. Еще она легко заменяет собой зубную пасту и даже отбеливает зубы. Врач советует подогревать такую воду до 37 градусов.