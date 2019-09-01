Не такая уж и полезная: кому нельзя есть дыню

Новости шоу бизнеса:Специалисты рассказали, кому лучше воздержаться от поедания продукта.

Так как дыня считается довольно тяжелым фруктом для организма, не рекомендуется есть ее в случае серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта и на голодный желудок. Кроме того, мякоть дыни плохо сочетается со спиртными напитками, молоком и холодной водой.

Об этом пишет medpulse.ru.

Эксперты утверждают: дыню не стоит считать десертом. Желательно употреблять ее в качестве отдельного полноценного блюда. Из-за большого содержания сахара дыня не подходит людям, страдающим от диабета. Вряд ли этот продукт принесет пользу и человеку с язвенной болезнью.

При этом положительных качеств у дыни гораздо больше. Продукт усиливает действие препаратов при лечении антибиотиками, а содержащийся в дыне калий питает сосуды. Кроме того, дыня помогает укрепить иммунитет.